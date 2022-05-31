«Тенерифе» — «Лас-Пальмас». Прогноз на матч Сегунды (01.06.2022)

Ставки букмекеров
«Тенерифе» считается фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно заиграть с коэффициентом 2.45, ничья в игре котируется по 3.10, а победа «Лас-Пальмас» по 3.15 в БК Лига Ставок.
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сегодня, 22:00
Аналитики ожидают низового исхода поединка. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.62, а ТБ (2.5) за 2.30.
Форма команд
«Тенерифе» на финише чемпионата занимает пятую позицию, имея в активе 69 очков. В текущей кампании клуб 20 раз уходил с поля при победном счете, в девяти матчах расписал «мировую» и в 13 допустил поражение. В последних пяти турах два матча выиграно, а три проиграно, в том числе крайний против «Картахена» (1:2).
«Лас-Пальмас» после сыгранных 42 туров располагается на четвертом месте в таблице, набрав при этом 70 очков. В нынешнем чемпионате команда праздновала 19 побед, 13 матчей завершила с равным счетом и в 10 поединках уступила. В предшествующих пяти турах добыт максимальный результат. В крайнем противостоянии верх взят над «Спортинг Хихон» (0:1).
Информация для ставок
- 11 из 15 последних матчей «Лас-Пальмас» завершились с менее 3.5 голами
- «Тенерифе» не выиграл в девяти из 15 последних матчей
- «Лас-Пальмас» не проиграл в пяти последних очных встречах
Прогноз
Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Лас-Пальмас» не проиграет с коэффициентом 1.53 в БК Лига Ставок.