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«Тенерифе» — «Лас-Пальмас». Прогноз на матч Сегунды (01.06.2022)

вчера, 13:40
Тенерифе - Лас-Пальмас

Ставки букмекеров

«Тенерифе» считается фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно заиграть с коэффициентом 2.45, ничья в игре котируется по 3.10, а победа «Лас-Пальмас» по 3.15 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.643.023.16
Фонбет 2.60 3.00 3.00
Мелбет 2.62 3.01 2.96
1XBET 2.62 3.02 2.97

Аналитики ожидают низового исхода поединка. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.62, а ТБ (2.5) за 2.30.

Форма команд

«Тенерифе» на финише чемпионата занимает пятую позицию, имея в активе 69 очков. В текущей кампании клуб 20 раз уходил с поля при победном счете, в девяти матчах расписал «мировую» и в 13 допустил поражение. В последних пяти турах два матча выиграно, а три проиграно, в том числе крайний против «Картахена» (1:2).

«Лас-Пальмас» после сыгранных 42 туров располагается на четвертом месте в таблице, набрав при этом 70 очков. В нынешнем чемпионате команда праздновала 19 побед, 13 матчей завершила с равным счетом и в 10 поединках уступила. В предшествующих пяти турах добыт максимальный результат. В крайнем противостоянии верх взят над «Спортинг Хихон» (0:1).

Информация для ставок

  • 11 из 15 последних матчей «Лас-Пальмас» завершились с менее 3.5 голами
  • «Тенерифе» не выиграл в девяти из 15 последних матчей
  • «Лас-Пальмас» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Лас-Пальмас» не проиграет с коэффициентом 1.53 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.78 1.62 2.41
Фонбет 1.60 2.30
Мелбет 1.63 2.41
1XBET 1.63 2.41
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:39
Победа команды хозяев или ничья в этом матче.
yktwsz2ptupw
yktwsz2ptupw
вчера в 14:53
Победу одержит футбольный клуб «Тенерифе»
shlomo
shlomo
вчера в 14:44
Гости не поиграют
Гость
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