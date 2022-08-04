«Эмполи» – СПАЛ. Прогноз на матч кубка Италии (06.08.2022)

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сегодня, 12:52

Ставки букмекеров

Конечно же, фаворитом этой встречи является «Эмполи». Взять его победу в домашнем поединке можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае неожиданного успеха гостей игроков порадует коэффициент 5. Ничейный результат оценивается по коэффициенту 3.82.

Тотал больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.96. Выбрать тотал меньше 2.5 предлагают по коэффициенту 1.85. Взять обмен голами можно за 1.9.

Форма команд

«Эмполи» порадовал своих болельщиков результатами в предсезонной подготовке. Команда одержала три победы, оказавшись сильнее хоть и не грозных, но достаточно неуступчивых «Серавеццы» (3:0), «Трабзонспора» (1:0) и «Пафоса» (2:1). Коллектив продолжает подготовку к сезону и кубковая игра с представителем низшего дивизиона это хорошая возможность стартовать на позитивной ноте.

СПАЛ не боролся за повышение в минувшем сезоне Серии В, а потому имел достаточно длинный отпуск. После него команда провела ряд товарищеских игр, где одержала победы над «Виртус Вероной» (3:1) и «Понтедерой» (1:0), а также всухую уступила «Кремонезе» со счетом (0:2).

Информация для ставок

Победная серия «Эмполи» насчитывает четыре поединка

У СПАЛа всего одна победа в семи последних встречах

Четыре минувших очных поединка завершились результатом «обе забьют»

«Эмполи» поражает ворота соперников в десяти матчах подряд

Прогноз

Оба коллектива желают победить и порадовать своих болельщиков. Но нет сомнений, что более квалифицированный коллектив возьмет инициативу в свои руки и доведет дело до победы. Предлагаем поставить на победу «Эмполи» в букмекерской конторе Лина Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.65.