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«Модена» — «Сассуоло». Прогноз на матч кубка Италии (08.08.2022)

сегодня, 20:53
Сассуоло

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ствок, то станет понятно, что фаворита в данной встрече нет. Поверить в ничейный результат можно по коэффициенту 3.26, в тоже время победа хозяев поля стоит 3.51, а успех гостей оценивается коэффициентом 2.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.623.422.05
Лига Ставок 3.40 3.50 2.17
Мелбет 3.62 3.28 2.06
1XBET 3.52 3.24 2.11

Также букмекеры предлагают в своей линии достаточно интересные коэффициенты на тоталы. Взять тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.04, а поверить в ТМ 2.5 предлагают по 1.78. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.81.

Форма команд

«Модена» в хорошем настроении подходит к кубковой встрече с грозным соперником из высшего дивизиона. Команда провела ряд товарищеских поединков, среди которых были зафиксированы победы над «Фьоренцуолой» (1:0) и «Катанзаро» (3:1).

«Сассуоло» в свою очередь также сражался в контрольных поединках с соперниками разного уровня, и если французский «Реймс» обыграть не удалось, ничья (2:2), то «Виз Пезаро» и «Яблонец» были спокойно обыграны со счетом (4:1) и (3:1) соответственно.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Модены» насчитывает восемь встреч (шесть побед и две ничьих)
  • «Сассуоло» одержал четыре победы в последних пяти матчах
  • Три из четырех последних поединков «Модены» закончились результатом «обе забьют – нет»
  • Шесть из семи последних игр с участием «Сассуоло» завершились побитием ТБ 2.5

Прогноз

Нас ожидает поединок с тотальным преимуществом гостей. Несмотря на то, что они не являются фаворитом встречи, должны без проблем справиться соперником классом ниже, поэтому предлагаем на победу «Сассуоло» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.45 1.88 1.92 1.48 2.63
Лига Ставок 2.46 1.53 1.76 2.03 1.41 2.85
Мелбет 1.82 2.02
1XBET 1.80 2.05
Все комментарии
7yv2jxq3yat6
7yv2jxq3yat6
сегодня в 21:47
Победу одержит «Сассуоло»
Gahi
Gahi
сегодня в 20:57
Победа команды гостей в этом матче.
6476mcmaxrp4
6476mcmaxrp4
сегодня в 20:54
Фаворит матча «Сассуоло»
Гость
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