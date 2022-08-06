«Модена» — «Сассуоло». Прогноз на матч кубка Италии (08.08.2022)

1659808434

сегодня, 20:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ствок, то станет понятно, что фаворита в данной встрече нет. Поверить в ничейный результат можно по коэффициенту 3.26, в тоже время победа хозяев поля стоит 3.51, а успех гостей оценивается коэффициентом 2.15.

Также букмекеры предлагают в своей линии достаточно интересные коэффициенты на тоталы. Взять тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.04, а поверить в ТМ 2.5 предлагают по 1.78. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.81.

Форма команд

«Модена» в хорошем настроении подходит к кубковой встрече с грозным соперником из высшего дивизиона. Команда провела ряд товарищеских поединков, среди которых были зафиксированы победы над «Фьоренцуолой» (1:0) и «Катанзаро» (3:1).

«Сассуоло» в свою очередь также сражался в контрольных поединках с соперниками разного уровня, и если французский «Реймс» обыграть не удалось, ничья (2:2), то «Виз Пезаро» и «Яблонец» были спокойно обыграны со счетом (4:1) и (3:1) соответственно.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Модены» насчитывает восемь встреч (шесть побед и две ничьих)

«Сассуоло» одержал четыре победы в последних пяти матчах

Три из четырех последних поединков «Модены» закончились результатом «обе забьют – нет»

Шесть из семи последних игр с участием «Сассуоло» завершились побитием ТБ 2.5

Прогноз

Нас ожидает поединок с тотальным преимуществом гостей. Несмотря на то, что они не являются фаворитом встречи, должны без проблем справиться соперником классом ниже, поэтому предлагаем на победу «Сассуоло» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15.