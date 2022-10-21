«Болонья» — «Лечче». Прогноз на матч итальянской Серии А (23.10.2022)

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вчера, 13:09

Ставки букмекеров

В этой игре определить однозначного фаворита оказалось достаточно сложно, но все же букмекеры отдали совсем небольшое предпочтение хозяевам поля. Победу «Болоньи» можно взять по коэффициенту 2.1 в БК Лига Ставок, а поверить в успех «Лечче» любой игрок может по коэффициенту 4.52. Сделать ставку на ничейный результат можно за 3.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2.2. Букмекеры предлагают также ТМ 2.5 за 1.65. Ставка на «обе забьют» предлагается по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Болонья» несколько дней назад в 1/16 финала кубка Италии провела встречу с «Кальяри» и забив единственный гол в матче победила со счетом (1:0). В чемпионате побед не было уже больше месяца, а в минувших турах на табло было зафиксировано поражение от «Наполи» (2:3) и ничья с абсолютным аутсайдером «Сампдорией» (1:1).

«Лечче» завершил свое участие в кубке на более ранней стадии и поэтому сосредоточен лишь на Серии А. Здесь у коллектива дела идут достаточно неплохо, после 10 туров он занимает 16 место в таблице и имеет отличные шансы продвигаться еще выше. В последнем туре клуб сумел выстоять ничью (1:1) в бою с «Фиорентиной».

Информация для ставок

«Болонья» смогла выиграть один раз в последних пяти матчах

У «Лечче» три ничьих в последних пяти поединках

Две минувшие очные встречи завершились победой «Болоньи» с одинаковым счетом (3:2)

Семь из восьми последних игр «Лечче» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ждет боевая игра, где каждая из команд захочет поразить ворота соперника и завоевать очки в копилку. Верим в обмен голами и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.