«Эмполи» — «Кальяри». Прогноз на матч итальянской Серии А (13.02.2022)

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вчера, 11:08

Ставки букмекеров

Определиться с явным фаворитом букмекерам было сложно. Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 3.45 на победу «Кальяри». В случае успеха «Эмполи» залетит коэффициент 2.05. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.88.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.6. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.31. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Эмполи» продолжает свою безвыигрышную серию. Команда последний раз оформляла три очка еще в минувшем году. В последнем матче коллектив расписал гостевую нулевую ничью с «Болоньей», а туром ранее уступил в голевой перестрелке на своем поле римской «Роме» со счетом (2:4).

«Кальяри» сотворил сенсацию, обыграв в минувшем туре на выезде «Аталанту» со счетом (2:1). Чуть ранее команда принимала «Фиорентину» и также не дала себя в обиду, ничья (1:1). Такие результаты позволили клубу покинуть зону вылета и расположиться на 17 месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Эмполи» составляет восемь игр

У «Кальяри» две победы и четыре поражения в последних шести встречах

«Эмполи» выиграл два из трех минувших очных поединков со счетом (2:0)

Три из четырех последних матчей с участием «Кальяри» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этом поединке лишь небольшое преимущество на стороне хозяев. Не факт, что его хватит для достижения необходимого результата. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.88 можно в букмекерской конторе Фонбет.