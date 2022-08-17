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«Интер» — «Специа» . Прогноз на матч итальянской Серии А (20.08.2022)

сегодня, 11:58
Интер

Ставки букмекеров

Букмекеры без колебаний отдают предпочтение домашнему коллективу. На победу «Интера» с форой (-1.5) линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.55. Ничейный результат котируется по коэффициенту 7.9, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 14.5.

Италия. Серия А 2022/2023
Интер
Специа
Выигрыш
- : -
20 августа 2022, 21:45
суббота
Выигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.207.4816.08
Лига Ставок 1.20 7.60 13.00
Мелбет 1.19 8.60 16.00

За тотал больше 2.5 предлагают коэффициент 1.55. Также в линии букмекеры предлагают коэффициент ТМ 2.5 по коэффициенту 2.95. На исход «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Интер» после не совсем удачных контрольных поединков в межсезонье, где имели место поражение «Вильярреалу» (2:4) и ничья с «Лионом» (2:2), взял три очка в первом туре Серии А. Клуб побывал в гостях у «Лечче» и на последних минутах встречи смог вырвать победу со счетом (2:1).

«Специа» была хороша в предсезонной подготовке, где радовала болельщиков результатами в частности в игре с «Яблонцем» (3:0). На старте нового сезона коллектив провел два поединка и оба сумел выиграть, сначала в кубке Италии пройдя «Комо» (5:1), а затем в чемпионате «Эмполи» (1:0).

Информация для ставок

  • «Интер» победил всего один раз в последних пяти поединках
  • Беспроигрышная серия «Специи» насчитывает пять матчей (четыре победы и ничья)
  • Две минувшие очные встречи завершились поражением «Специи» (0:2) и (1:3)
  • Пять из шести последних игр «Интера» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Верим, что данная встреча будет наполнена опасными моментами и что команды порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.92.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.12 1.39 2.51 1.57
Лига Ставок 2.50 1.51
Мелбет 2.98 1.35
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 13:45
Интер выиграет этот матч
Гость
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