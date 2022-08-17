«Интер» — «Специа» . Прогноз на матч итальянской Серии А (20.08.2022)

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сегодня, 11:58

Ставки букмекеров

Букмекеры без колебаний отдают предпочтение домашнему коллективу. На победу «Интера» с форой (-1.5) линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.55. Ничейный результат котируется по коэффициенту 7.9, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 14.5.

За тотал больше 2.5 предлагают коэффициент 1.55. Также в линии букмекеры предлагают коэффициент ТМ 2.5 по коэффициенту 2.95. На исход «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Интер» после не совсем удачных контрольных поединков в межсезонье, где имели место поражение «Вильярреалу» (2:4) и ничья с «Лионом» (2:2), взял три очка в первом туре Серии А. Клуб побывал в гостях у «Лечче» и на последних минутах встречи смог вырвать победу со счетом (2:1).

«Специа» была хороша в предсезонной подготовке, где радовала болельщиков результатами в частности в игре с «Яблонцем» (3:0). На старте нового сезона коллектив провел два поединка и оба сумел выиграть, сначала в кубке Италии пройдя «Комо» (5:1), а затем в чемпионате «Эмполи» (1:0).

Информация для ставок

«Интер» победил всего один раз в последних пяти поединках

Беспроигрышная серия «Специи» насчитывает пять матчей (четыре победы и ничья)

Две минувшие очные встречи завершились поражением «Специи» (0:2) и (1:3)

Пять из шести последних игр «Интера» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Верим, что данная встреча будет наполнена опасными моментами и что команды порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.92.