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«Лечче» — Фиорентина». Прогноз на матч итальянской Серии А (17.10.2022)

вчера, 14:30
Фиорентина

Ставки букмекеров

Коэффициенты на данный поединок выглядят следующим образом: взять победу хозяев можно за 3.85 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае победы гостей игроков порадует коэффициент 2.15, а ничью можно выбрать по коэффициенту 3.13.

Италия. Серия А 2022/2023
Лечче
Фиорентина
ПроигрышНичьяВыигрышНичьяПроигрыш
- : -
17 октября 2022, 21:45
понедельник
ПроигрышПроигрышВыигрышПроигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.063.372.08
Лига Ставок 3.70 3.35 2.13
Мелбет 4.10 3.24 2.15
1XBET 4.10 3.24 2.15

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.15. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.7. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Лечче» в последних двух турах не радовал поклонников победами, но сумел зацепиться за ничью в игре с «Кремонезе» (1:1). Чуть позже коллектив побывал в Риме в гостях у «Ромы» и проиграл со счетом (1:2). После девяти игр клубу удалось покинуть зону вылета и расположиться на 16 строчке в турнирной таблице.

«Фиорентина» в четверг провела матч четвертого тура Лиги конференций, в котором не оставила шансов на успех шотландскому «Хартсу», разгромив (5:1). В национальном чемпионате дела идут не столь хорошо, после поражений от «Аталанты» и «Лацио» (0:1) и (0:4) команда занимает лишь 13 место в общем зачете.

Информация для ставок

  • «Лечче» одержал лишь одну победу в последних 11 встречах
  • У «Фиорентины» четыре поражения в последних семи матчах
  • Четыре последних поединка с участием «Лечче» закончились результатом «обе забьют»
  • Пять из семи последних игр «Фиорентины» завершились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

«Фиорентина» настроена только на победу и приложит максимум усилий для взятия трех очков и пополнения копилки. Рекомендуем поставить на победу «фиалок» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.34 1.58 1.71 2.11 1.37 3.05
Мелбет 1.79 2.20
1XBET 1.79 2.20
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