«Лечче» — Фиорентина». Прогноз на матч итальянской Серии А (17.10.2022)

Ставки букмекеров
Коэффициенты на данный поединок выглядят следующим образом: взять победу хозяев можно за 3.85 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае победы гостей игроков порадует коэффициент 2.15, а ничью можно выбрать по коэффициенту 3.13.
|
- : -
17 октября 2022, 21:45
понедельник
За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.15. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.7. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.88.
Форма команд
«Лечче» в последних двух турах не радовал поклонников победами, но сумел зацепиться за ничью в игре с «Кремонезе» (1:1). Чуть позже коллектив побывал в Риме в гостях у «Ромы» и проиграл со счетом (1:2). После девяти игр клубу удалось покинуть зону вылета и расположиться на 16 строчке в турнирной таблице.
«Фиорентина» в четверг провела матч четвертого тура Лиги конференций, в котором не оставила шансов на успех шотландскому «Хартсу», разгромив (5:1). В национальном чемпионате дела идут не столь хорошо, после поражений от «Аталанты» и «Лацио» (0:1) и (0:4) команда занимает лишь 13 место в общем зачете.
Информация для ставок
- «Лечче» одержал лишь одну победу в последних 11 встречах
- У «Фиорентины» четыре поражения в последних семи матчах
- Четыре последних поединка с участием «Лечче» закончились результатом «обе забьют»
- Пять из семи последних игр «Фиорентины» завершились пробитием ТБ 2.5
Прогноз
«Фиорентина» настроена только на победу и приложит максимум усилий для взятия трех очков и пополнения копилки. Рекомендуем поставить на победу «фиалок» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15.