«Милан» — «Фиорентина». Прогноз на матч итальянской Серии А (01.05.2022)

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вчера, 23:24

Ставки букмекеров

Определиться с явным фаворитом букмекеры смогли без проблем. Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 1.63 на победу «Милана», но если ожидаете успех «фиалок», то залетит коэффициент 5.75. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.95.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.03. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.86.

Форма команд

«Милан» после потери очков «Интера» стал единоличным лидером чемпионата и теперь на два пункта опережает конкурента за скудетто. В минувшем туре коллектив в Риме оказался сильнее «Лацио» (2:1), а чуть ранее разобрался дома с аутсайдером «Дженоа» (2:0).

«Фиорентина» удивила всех последней домашней игрой, где пожаловавший в гости «Удинезе» не оставил ни единого шанса на успех, разгром со счетом (0:4). Туром раньше клуб также уступил «Салернитне» (1:2) и теперь положение в борьбе за еврокубковвые путевки начинает выглядеть затруднительно.

Информация для ставок

Беспроигрышная домашняя серия «Милана» насчитывает восемь поединков

«Фиорентина» проиграла три матча кряду

Четыре из пяти минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют»

Восемь из десяти последних игр «Милана» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Здесь встретятся команды из верхней части турнирной таблицы, и мы вполне можем рассчитывать на футбол хорошего качества. Ожидаем равный бой и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.86 можно в букмекерской конторе Фонбет.