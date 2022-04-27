«Наполи» — «Сассуоло». Прогноз на матч итальянкой Серии А (30.04.2022)

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27 апреля 2022, 14:09

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 1.64 на победу «Наполи» с форой (-1), остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 5.1, а победа «Сасусоло» оценивается коэффициентом 6.55.

Тотал больше 3 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.65. Низовой исход этого матча (ТМ 3) стоит 2.23. Поставить на голы от обеих команд можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Наполи» неудачно провел последние три поединка и довольно далеко отпустил лидеров гонки за чемпионство. На данный момент команда занимает третье место и на пять и семь очков отстает от «Интера» и «Милана» соответственно. В последних турах не удалось обыграть «Рому» (1:1), а также было два поражения с одинаковым счетом (2:3) от «Эмполи» и «Фиорентины».

«Сассуоло» также не может похвастаться победными результатами, ведь в минувших двух встречах были зафиксированы поражения (0:1) от «Кальяри» и (1:2) от «Ювентуса». Коллектив уже смирился, что не попадет в еврокубки по итогам сезона, поэтому может спокойно доигрывает нынешний сезон в Серии А.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Наполи» составляет три матча

У «Сассуоло» три поражения в последних четырех играх

Две минувшие очные встречи завершились вничью (3:3) и (2:2)

Шесть последних поединков «Наполи» и семь из восьми «Сассуоло» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды продолжают бороться за поставленные на сезон цели и не желают терять очки в принципиальнейшем сражении. Верим, что здесь будет футбол хорошего качества, и мы обязательно увидим обмен голами. Загрузить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.75.