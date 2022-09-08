«Наполи» — «Специа». Прогноз на матч итальянской Серии А (10.09.2022)

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сегодня, 14:35

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров абсолютное преимущество, кончено, имеют неаполитанцы. Поставить на победу «Наполи» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае успеха гостей залетит приятный коэффициент 10.5. Ничью предлагают по коэффициенту 6.25.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.5 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.56. Загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Наполи» стал творцом главной сенсации вчерашнего игрового дня в Лиге чемпионов. Команда на своем поле принимала грозный «Ливерпуль» и смогла удивить качеством игры и результатом, разгром (4:1). В национальном чемпионате клуб также выглядит уверенно, в последнем туре в Риме обыграв «Лацио» (2:1).

«Специа» в последних трех турах итальянского чемпионата сумела набрать всего два балла. Коллектив устроил голевые перестрелки с «Сассуоло» и «Болоньей», обе завершились с одинаковым счетом (2:2), а также на выезде ничего не смог сделать с туринским «Ювентусом» (0:2).

Информация для ставок

«Наполи» одержал пять побед в последних семи поединках

Безвыигрышная серия «Специи» насчитывает четыре матча

Шесть из семи минувших очных встреч завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Три последних игры «Наполи» и две из трех «Специи» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом поединке мы вполне можем рассчитывать на открытый футбол с опасными атаками у обеих ворот. Коллективы сосредоточатся на наступательных действиях, поэтому ожидаем здесь обмен голами. Предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.88.