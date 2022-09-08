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«Наполи» — «Специа». Прогноз на матч итальянской Серии А (10.09.2022)

сегодня, 14:35
Специа

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров абсолютное преимущество, кончено, имеют неаполитанцы. Поставить на победу «Наполи» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае успеха гостей залетит приятный коэффициент 10.5. Ничью предлагают по коэффициенту 6.25.

Италия. Серия А 2022/2023
Наполи
Специа
ВыигрышНичьяНичьяВыигрышВыигрыш
- : -
10 сентября 2022, 16:00
суббота
НичьяПроигрышНичьяПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.286.3610.45
Лига Ставок 1.29 6.20 10.00
Мелбет 1.30 6.50 11.00
1XBET 1.30 6.50 11.00

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.5 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.56. Загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Наполи» стал творцом главной сенсации вчерашнего игрового дня в Лиге чемпионов. Команда на своем поле принимала грозный «Ливерпуль» и смогла удивить качеством игры и результатом, разгром (4:1). В национальном чемпионате клуб также выглядит уверенно, в последнем туре в Риме обыграв «Лацио» (2:1).

«Специа» в последних трех турах итальянского чемпионата сумела набрать всего два балла. Коллектив устроил голевые перестрелки с «Сассуоло» и «Болоньей», обе завершились с одинаковым счетом (2:2), а также на выезде ничего не смог сделать с туринским «Ювентусом» (0:2).

Информация для ставок

  • «Наполи» одержал пять побед в последних семи поединках
  • Безвыигрышная серия «Специи» насчитывает четыре матча
  • Шесть из семи минувших очных встреч завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей
  • Три последних игры «Наполи» и две из трех «Специи» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом поединке мы вполне можем рассчитывать на открытый футбол с опасными атаками у обеих ворот. Коллективы сосредоточатся на наступательных действиях, поэтому ожидаем здесь обмен голами. Предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.88.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.65 1.51 2.10 1.79
Лига Ставок 2.65 1.47 2.09 1.72
Мелбет 2.56 1.46
1XBET 2.56 1.46
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 17:01
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
Гость
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