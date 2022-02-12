«Сассуоло» — «Рома». Прогноз на матч итальянской Серии А (13.02.2022)

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вчера, 09:56

Ставки букмекеров

Ни одна из команд не имеет преимущества перед матчем, по мнению букмекеров, поэтому коэффициенты выставлены следующим образом: победа гостей оценивается по коэффициенту 2.1, а на успех «Сассуоло» в домашнем матче можно загрузить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.36, в это же время ничья стоит 3.8.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно выбрать по коэффициенту 1.6. Коэффициент на ТМ 2.5 составляет 2.33. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Сассуоло» проводит не лучший отрезок сезона. Коллектив, славящийся своей неуступчивостью, проиграл две последние игры. В кубке Италии команда на выезде уступила «Ювентусу» (1:2), а в национальном чемпионате получила четыре безответных мяча от «Сампдории» (0:4). В таблице клуб опустился на несколько строчек ниже и теперь занимает 12 место.

«Рома» также не смогла пройти в полуфинал кубка страны. Подопечные Жозе Моуриньо побывали в гостях у «Интера» и всухую проиграли со счетом (0:2). В чемпионате дела обстоят получше, но в последнем туре «волки» не смогли переиграть одного из аутсайдеров турнира «Дженоа» (0:0).

Информация для ставок

«Сасуоло» выиграл лишь один из пяти последних поединков

«Рома» проиграла на выезде два из трех последних матчей

«Рома» смогла выиграть только одну из пяти минувших очных встреч

«Сассуоло» пропускает дома в девяти из десяти последних играх

Прогноз