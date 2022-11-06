«Специа» — «Удинезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (08.11.2022)

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вчера, 18:02

Ставки букмекеров

В этом поединке котировки букмекеров имеют перевес в сторону гостей. Поставить на победу «Удинезе» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае победы хозяев залетит коэффициент 4.35. Если же будет ничейный результат, то порадует коэффициент 3.77.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.87. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95, а поверить в обоюдное взятие ворот любой игрок может по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Специа» проигрывает матч за матчем и по итогам 13 туров остановилась за шаг до зоны вылета, имея в активе лишь девять очков. Команда в минувших турах оказалась слабее «Милана» и «Фиорентины» дважды по (1:2), а также скромной «Салернитаны» (0:1).

«Удинеез» не может вернуть себе победный путь, который шокировал всех на старте сезона, команда не выигрывает уже больше месяца, а последние два поединка завершила ничейными результатами (0:0) и (1:1) против «Кремонезе» и «Лечче» соответственно. В таблице коллектив все еще удерживает седьмую строчку, опережая «Ювентус» на один балл.

Информация для ставок

«Специа» проиграла пять из семи последних поединков

Безвыигрышная серия «Удинезе» составляет шесть матчей (четыре ничьих и два поражения)

Три из четырех минувших очных встреч закончились результатом ТМ 2.5

Четыре из пяти последних игр «Специи» и три из четырех «Удинезе» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

В данном поединке верим в гостей и предполагаем, что они оформит положительный для себя результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Удинезе» БК Лига Ставок. Коэффициент на данное событие составит 1.75.