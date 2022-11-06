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«Специа» — «Удинезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (08.11.2022)

вчера, 18:02
Удинезе

Ставки букмекеров

В этом поединке котировки букмекеров имеют перевес в сторону гостей. Поставить на победу «Удинезе» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае победы хозяев залетит коэффициент 4.35. Если же будет ничейный результат, то порадует коэффициент 3.77.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 4.30 3.70 1.87
Мелбет 4.44 3.90 1.87
1XBET 4.44 3.90 1.87

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.87. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95, а поверить в обоюдное взятие ворот любой игрок может по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Специа» проигрывает матч за матчем и по итогам 13 туров остановилась за шаг до зоны вылета, имея в активе лишь девять очков. Команда в минувших турах оказалась слабее «Милана» и «Фиорентины» дважды по (1:2), а также скромной «Салернитаны» (0:1).

«Удинеез» не может вернуть себе победный путь, который шокировал всех на старте сезона, команда не выигрывает уже больше месяца, а последние два поединка завершила ничейными результатами (0:0) и (1:1) против «Кремонезе» и «Лечче» соответственно. В таблице коллектив все еще удерживает седьмую строчку, опережая «Ювентус» на один балл.

Информация для ставок

  • «Специа» проиграла пять из семи последних поединков
  • Безвыигрышная серия «Удинезе» составляет шесть матчей (четыре ничьих и два поражения)
  • Три из четырех минувших очных встреч закончились результатом ТМ 2.5
  • Четыре из пяти последних игр «Специи» и три из четырех «Удинезе» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

В данном поединке верим в гостей и предполагаем, что они оформит положительный для себя результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Удинезе» БК Лига Ставок. Коэффициент на данное событие составит 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.80 1.43 1.91 1.87 1.51 2.50
Мелбет 2.00 1.94
1XBET 2.00 1.94
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 21:23
Специя не проиграет этот матч
Гость
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