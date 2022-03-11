«Торино» — «Интер». Прогноз на матч итальянской Серии А (13.03.2022)

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сегодня, 20:39

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение гостям. Победу «Интера» можно взять по коэффициенту 1.65. Поверить в сенсационный успех «Торино» предлагают по коэффициенту 5.5, а сделать ставку на ничейный результат можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.88.

Также в линии букмекеры предлагаю 1.81 за тотал больше 2.5. Поставить на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Торино» в двух последних встречах сумел взять всего один зачетный бал. Команда на выезде расписала нулевую ничью с «Болоньей», а также на своем поле проиграла «Кальяри» со счетом (1:2). После 27 сыгранных матчей коллектив расположился на 11 месте в турнирной таблице с 34 очками в копилке.

«Интер» провел игру в рамках 1/8 финала лиги чемпионов, где на выезде минимально обыграл «Ливерпуль» (1:0), но данного результата не хватило для прохода дальше, так как первый поединок был проигран (0:2). В национальном чемпионате клуб прервал свою негативную серию без побед разгромом «Салернитаны» со счетом (5:0).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Торино» насчитывает шесть матчей

«Интер» не проигрывает четыре поединка кряду

Пять минувших очных встречи завершились победой «Интера»

Четыре из шести последних игр «Торино» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Команды выйдут на игру с единственным желанием – победить. Ожидаем боевой и малорезультативный футбол. Рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.97.