«Торино» — «Интер». Прогноз на матч итальянской Серии А (13.03.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают абсолютное предпочтение гостям. Победу «Интера» можно взять по коэффициенту 1.65. Поверить в сенсационный успех «Торино» предлагают по коэффициенту 5.5, а сделать ставку на ничейный результат можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.88.
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13 марта 2022, 22:45
воскресенье
Также в линии букмекеры предлагаю 1.81 за тотал больше 2.5. Поставить на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.
Форма команд
«Торино» в двух последних встречах сумел взять всего один зачетный бал. Команда на выезде расписала нулевую ничью с «Болоньей», а также на своем поле проиграла «Кальяри» со счетом (1:2). После 27 сыгранных матчей коллектив расположился на 11 месте в турнирной таблице с 34 очками в копилке.
«Интер» провел игру в рамках 1/8 финала лиги чемпионов, где на выезде минимально обыграл «Ливерпуль» (1:0), но данного результата не хватило для прохода дальше, так как первый поединок был проигран (0:2). В национальном чемпионате клуб прервал свою негативную серию без побед разгромом «Салернитаны» со счетом (5:0).
Информация для ставок
- Безвыигрышная серия «Торино» насчитывает шесть матчей
- «Интер» не проигрывает четыре поединка кряду
- Пять минувших очных встречи завершились победой «Интера»
- Четыре из шести последних игр «Торино» завершились результатом ТМ 2.5
Прогноз
Команды выйдут на игру с единственным желанием – победить. Ожидаем боевой и малорезультативный футбол. Рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.97.