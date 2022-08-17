«Торино» — «Лацио». Прогноз на матч итальянской Серии А (20.08.2022)

1660726456

сегодня, 11:54

Ставки букмекеров

Абсолютного фаворита в этом поединке букмекеры не видят. Поставить на победу клуба из Рима можно по коэффициенту 2.28 в букмекерской конторе Лига Ставок. Если с победителем определиться сложно, то ничью можно взять по коэффициенту 3.55, ну а поверить в победу «Торино» можно по коэффициенту 3.

Тотал больше 2.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 1.85. Тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают по коэффициенту 1.95. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Торино» после успешного сражения в рамках кубка Италии с «Палермо» (3:0) отправился в гости к дебютанту Лиги «Монце» и в тяжелейшем сражении смог вырвать необходимые три очка, а табло была зафиксирована итоговая победа со счетом (2:1).

«Лацио» на стадии 1/32 финала кубка страны участия не принимал и готовился лишь к старту в национальном чемпионате. Римляне в первом туре принимали на домашнем стадионе «Болонью» и нанесли ей поражение (2:1), что позволило оформить три очка и порадовать своих болельщиков.

Информация для ставок

«Торино» одержал пять побед в последних шести играх

У «Лацио» две ничьих и поражение в последних четырех встречах

Три минувших очных поединка завершились вничью

Пять из шести последних матчей «Торино» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Для обоих клубов это будет сложный поединок, в котором нужно набирать зачетные баллы. «Торино» готов сражаться с более именитым соперником и приложит максимум усилий, чтобы отобрать у него очки. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.