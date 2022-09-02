«Удинезе» — «Рома». Прогноз на матч итальянской Серии А (04.09.2022)

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вчера, 13:49

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи у букмекеров возникли проблемы, но все же отдали небольшое предпочтение «Роме» Загрузить на «волков» предлагают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9. В случае победы «Удинезе» зайдет приятный коэффициент 3.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.8. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 17.

Форма команд

«Удинезе» взял максимальное количество очков в минувших двух турах чемпионата. Победы (2:1) и (1:0) над «Монцой» и «Фиорентиной» позволили клубу подняться на восьмое место в таблице и чувствовать себя уверенно в преддверии новых поединков.

«Рома» в третьем не смогла обыграть на выезде «Ювентус», расписав ничью (1:1), но следом исправилась и дома разгромила новичка элиты «Монцу» со счетом (4:0). Римляне после четырех туров оказались в самом верху таблицы и не намерены сбавлять обороты.

Информация для ставок

«Удинезе» проиграл лишь раз в последних пяти матчах

Беспроигрышная серия «Ромы» насчитывает шесть поединков (пять побед и ничья)

Четыре из пяти минувших очных встреч завершились результатом ТМ 2.5

«Рома» пропустила один гол в последних шести играх

Прогноз

«Роме» крайне важна победа в этом противостоянии, поэтому весь поединок будет создавать опасные моменты у ворот соперника и без проблем добудет необходимые три очка. Сделать ставку на победу «волков» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.