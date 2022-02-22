«Беневенто» – «Комо». Прогноз на матч итальянской Серии В (23.02.2022)

1645549982

вчера, 20:13

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение домашнему коллективу. На победу «Беневенто» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.77. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.6, а неожиданная победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.55.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.89. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 1.82. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 2.11.

Форма команд

«Беневенто» сумел прервать свою затянувшуюся безвыигрышную серию и в последнем туре набрал три очка благодаря выездной победе над «Читтаделлой» (1:0). Чуть ранее клуб принимал на своем поле «Асколи» и ничего противопоставить не смог, поражение (0:2). В данный момент команда набрала 40 очков после 24 поединков и находится на шестом месте в таблице.

«Комо» расположился в центре таблицы на 11 строчке. Команда дважды победила в последних турах, Сначала «Фрозиноне» в выездной игре, а затем и «Козенцу» в домашней встрече. В обеих случаях на табло был зафиксирован результат (2:1).

Информация для ставок

«Беневенто» выиграл лишь один из шести последних матчей

Беспроигрышная серия «Комо» составляет пять игр (три ничьих и две победы)

Четыре из пяти минувших очных поединков закончились результатом «обе забьют»

Шесть последних игр «Беневенто» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Беневенто» будет владеть мячом, и контролировать ход поединка. Команда создаст достаточное количество опасных моментов и сделает все, чтобы забить голы и положить очередные три очка в свою копилку, поэтому предлагаем поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.77.