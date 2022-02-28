«Беневенто» – «Кремонезе». Прогноз на матч итальянской Серии В (01.02.2022)

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сегодня, 17:45

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче не отдают предпочтения одному из коллективов. На победу «Беневенто» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.3. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 2.11. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 1.7. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Беневенто» вышел на победный путь и в последних трех турах порадовал своих болельщиков максимальным количеством набранных очков. Коллективу без пропущенных голов удалось обыграть «Читтаделлу» и «Перуджу» с одинаковым счетом (1:0), а также разгромили в домашней встрече «Комо» (5:0).

«Кремонезе» также стабильно набирает зачетные баллы и продолжает борьбу за повышение в классе. Клуб находится на две строчки выше соперника и имеет на три балла больше в активе. В минувших играх коллектив переиграл на выезде «Тернану» (2:1), а также расписал две нулевые ничьи с «Перуджей» и Виченцой».

Информация для ставок

«Беневенто» выиграл три матча подряд

Беспроигрышная серия «Кремонезе» составляет шесть матчей (четыре победы и две ничьих)

Четыре минувших очных встречи закончились результатом ТМ 2.5

Четыре последние игры с участием «Беневенто» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Ожидается равный поединок без абсолютного доминирования одного из коллективов. Сложно сказать, кто окажется сильнее и вырвет победу, поэтому предлагаем рискнуть и поставить на ничью в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.