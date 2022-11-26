«Читтаделла» – «Козенца». Прогноз на матч итальянской Серии В (27.11.2022)

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сегодня, 13:32

Ставки букмекеров

По линии букмекерской конторы Лига Ставок, абсолютным фаворитом является «Читтаделла». Она играет дома и загрузить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Успешное выступление гостей оценивается по коэффициенту 5.2, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 2.25. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.65. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 2.18.

Форма команд

«Читтаделла» не смогла дома обыграть «Модену» (0:0) в предпоследнем туре чемпионата, а затем отправилась в гости к «Парме» и проиграла со счетом (1:3). Не самые лучшие результаты отразились на турнирном положении и после 13 встреч коллектив занимает 14 место в нижней части таблицы.

«Козенца» в свою очередь в зоне вылета на 17 месте, но имеет лишь на один балл меньше. Коллектив в минувшем туре оказался сильнее «Палермо» в голевой перестрелке (3:2), а до этого проиграл «Пизе» и «Козенце» (1:3) и (1:2).

Информация для ставок

«Читтаделла» победила один раз в последних девяти играх

У «Козенцы» пять поражений в последних шести матчах

Четыре минувшие очные встречи закончились результатом ТМ 2.5

Пять из шести последних поединков «Читтаделлы» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В данном противостоянии сойдутся два неуступчивых коллектива, каждый из которых выполняет свою задачу на сезон, борясь за сохранение прописки. Никто уступать три очка не намерен, поэтому предлагаем загрузить на ничью в букмекерской конторе Лига ставок по коэффициенту 3.6.