«Дженоа» — «Читтаделла». Прогноз на матч итальянской Серии В (04.12.2022)

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вчера, 12:38

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров фаворитом матча являются хозяева. Загрузить на их победу можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. Если победят гости, то порадует коэффициент 5.95. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 3.75.

Тотал больше 2.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 2.25. Тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают за 1.65. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Дженоа» не может выиграть с середины октября. Команда в минувших турах набрала один зачетный балл в игре с «Комо» (1:1), а также с минимальным счетом (0:1) уступила на выезде «Перудже» (0:1). Несмотря на не самые успешные выступления, клуб продолжает удерживать третье место в таблице и бороться за повышение в классе.

«Читтаделла» в свою очередь располагается в нижней части турнирной таблицы на 13 месте. Коллектив несколько дней назад расписал домашнюю ничью (1:1) с «Козенцой», а чуть ранее побывал в гостях у «Пармы», где не смог зацепиться за очки, проиграв со счетом (1:3).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Дженоа» насчитывает четыре поединка (две ничьих и два поражения)

У «Читтаделлы» пять ничьих в последних семи матчах

Четыре из пяти последних игр «Дженоа» закончились результатом «обе забьют»

Четыре из пяти последних встреч «Читтаделлы» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает боевая игра, где каждой команде важно взять очки. Смеем предположить, что акцент будет сделан на оборонительные действия, поэтому рекомендуем загрузить на ТМ 2.5 в БК Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.65.