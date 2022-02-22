«Кротоне» — «Козенца». Прогноз на матч итальянской Серии В (23.02.2022)

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вчера, 20:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворита в этом матче нет. «Кротоне» играет на своем поле, и поставить на его победу можно по коэффициенту 2. Успех «Козенцы» оценивается по 4.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.66. Существует небольшая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Кротоне» находится в затруднительном положении, располагаясь после 24 туров на 18 месте. В последних матчах команда потерпела поражения от «Реджины» и «Брешии» с одинаковым счетом (0:1), а также случился разгром от «Лечче» (0:3).

«Козенца» всего на одну строчку выше своего нынешнего соперника, но опережает его на комфортные пять очков. В минувших поединках коллектив сражался с «Комо» и «Перуджей», но зацепиться за заветные баллы не удалось, оба матча завершились поражением (1:2).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Кротоне» составляет шесть поединков (три ничьих и три поражения)

«Козенца» завершила вничью три их четырех последних выездных игр

Восемь минувших очных встреч закончились результатом ТМ 2.5

Четыре последних матча с участием «Кротоне» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Матчи с участием данных клубов всегда наполнены большим количеством борьбы на каждом участке поля и соответственно зрители привыкли видеть мало забитых мячей. Верим, что этот поединок не станет исключением. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.66.