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«Кротоне» — «Козенца». Прогноз на матч итальянской Серии В (23.02.2022)

вчера, 20:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворита в этом матче нет. «Кротоне» играет на своем поле, и поставить на его победу можно по коэффициенту 2. Успех «Козенцы» оценивается по 4.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.973.454.30
Фонбет 1.98 3.20 4.20
Мелбет 2.03 3.22 4.12
BetBoom 1.95 3.31 4.16

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.66. Существует небольшая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Кротоне» находится в затруднительном положении, располагаясь после 24 туров на 18 месте. В последних матчах команда потерпела поражения от «Реджины» и «Брешии» с одинаковым счетом (0:1), а также случился разгром от «Лечче» (0:3).

«Козенца» всего на одну строчку выше своего нынешнего соперника, но опережает его на комфортные пять очков. В минувших поединках коллектив сражался с «Комо» и «Перуджей», но зацепиться за заветные баллы не удалось, оба матча завершились поражением (1:2).

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Кротоне» составляет шесть поединков (три ничьих и три поражения)
  • «Козенца» завершила вничью три их четырех последних выездных игр
  • Восемь минувших очных встреч закончились результатом ТМ 2.5
  • Четыре последних матча с участием «Кротоне» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Матчи с участием данных клубов всегда наполнены большим количеством борьбы на каждом участке поля и соответственно зрители привыкли видеть мало забитых мячей. Верим, что этот поединок не станет исключением. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.66.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.64 1.73 2.20
Фонбет 1.65 2.25
Мелбет 1.69 2.29
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:33
Игра на три результата
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