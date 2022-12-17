«Модена» — «Беневенто». Прогноз на матч итальянской Серии B (18.12.2022)

1671267297

вчера, 11:54

Ставки букмекеров

У команд равные шансы на успех в этом противостоянии. Ставки на победу «Модены» играются по коэффициенту 2.70, а побед у «Беневенто» можно взять по котировке 2.75. Заключить пари на ничью букмекеры предлагают по цене 3.05.

Аналитики компании Лига Ставок также склоняются к низовому исходу. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.74, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Модена» находится на 13-м месте чемпионата. На счету клуба 21 балл с такими результатами: шесть побед, три ничьи и восемь поражений. Атака команда забила 25 голов при 27 пропущенных.

В трех последних турах Серии B футболисты «Модена» обыграли СПАЛ (3:2), разделили очки с «Венецией» (2:2), а также зафиксировали разгромное поражение на поле «Бари» (1:4).

«Беневенто» пребывает на 12-й строчке рейтинга. По ходу сезона команда провела пять победных поединков, шесть раз сыграла вничью и допустила шесть поражений. Соотношение забитых и пропущенных голов отрицательное – 16:17.

Отметим, что после домашнего поражения от «Палермо» (0:1) футболисты «Беневенто» поочередно победили «Парму» (1:0) и «Читтаделлу» (1:0).

Информация для ставок

«Модена» забивала и пропускала голы в 5 прошлых турах Серии B

Обмен голами фиксировался в 4 из прошлых 5 гостевых матчей «Беневенто»

«Модена» пропускала голы в 4 предыдущих домашних поединках

Прогноз

Мы считаем, что «Модена» и «Беневенто» проведут результативный матч. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.77 в БК Лига Ставок.