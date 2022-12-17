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«Модена» — «Беневенто». Прогноз на матч итальянской Серии B (18.12.2022)

вчера, 11:54
Модена

Ставки букмекеров

У команд равные шансы на успех в этом противостоянии. Ставки на победу «Модены» играются по коэффициенту 2.70, а побед у «Беневенто» можно взять по котировке 2.75. Заключить пари на ничью букмекеры предлагают по цене 3.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.633.113.07
1XBET 2.38 3.15 3.13

Аналитики компании Лига Ставок также склоняются к низовому исходу. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.74, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Модена» находится на 13-м месте чемпионата. На счету клуба 21 балл с такими результатами: шесть побед, три ничьи и восемь поражений. Атака команда забила 25 голов при 27 пропущенных.

В трех последних турах Серии B футболисты «Модена» обыграли СПАЛ (3:2), разделили очки с «Венецией» (2:2), а также зафиксировали разгромное поражение на поле «Бари» (1:4).

«Беневенто» пребывает на 12-й строчке рейтинга. По ходу сезона команда провела пять победных поединков, шесть раз сыграла вничью и допустила шесть поражений. Соотношение забитых и пропущенных голов отрицательное – 16:17.

Отметим, что после домашнего поражения от «Палермо» (0:1) футболисты «Беневенто» поочередно победили «Парму» (1:0) и «Читтаделлу» (1:0).

Информация для ставок

  • «Модена» забивала и пропускала голы в 5 прошлых турах Серии B
  • Обмен голами фиксировался в 4 из прошлых 5 гостевых матчей «Беневенто»
  • «Модена» пропускала голы в 4 предыдущих домашних поединках

Прогноз

Мы считаем, что «Модена» и «Беневенто» проведут результативный матч. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.77 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.44 1.61 1.76 2.14
1XBET 1.79 2.08
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:05
В этой игре будет меньше 2,5 голов !
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