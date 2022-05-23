«Монца» — «Пиза». Прогноз на матч итальянской Серии В (26.05.2022)

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23 мая 2022, 12:24

Ставки букмекеров

В данном поединке абсолютное преимущество не отдается ни одному из коллективов. Линия БК Фонбет предлагает загрузить на победу хозяев по коэффициенту 2. Остановить выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.3, а поверить в победу гостей можно по коэффициенту 4.15.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.07. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.75. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Монца» в предыдущем раунде плей-офф сражалась с «Брешией» и сумела пройти неуступчивого соперника, дважды обыграв его с одинаковым счетом (2:1). Команда в хорошем настроении готовится к финальному противостоянию и приложит максимум усилий для выхода в элитный дивизион.

«Пиза» в полуфинале плей-офф встречалась с «Беневенто» и обменялась с соперником домашними победами с минимальным счетом (1:0). Благодаря дополнительным показателям команда получила место в финале и теперь не имеет права на ошибку, ведь стоит задача повышения в классе.

Информация для ставок

«Монца» выиграла три из четырех последних поединков

У «Пизы» три победы в последних шести встречах

Две минувшие очные встречи закончились победой «Пизы» с одинаковым счетом (2:1)

Четыре из пяти последних матчей «Монцы» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Игры плей-офф раунда зачастую заточены под оборонительный футбол, ведь цена ошибки слишком велика. Не ждем здесь много голов и рекомендуем поставить на ТМ 2.5 букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.75.