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«Монца» — «Пиза». Прогноз на матч итальянской Серии В (26.05.2022)

23 мая 2022, 12:24
Монца

Ставки букмекеров

В данном поединке абсолютное преимущество не отдается ни одному из коллективов. Линия БК Фонбет предлагает загрузить на победу хозяев по коэффициенту 2. Остановить выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.3, а поверить в победу гостей можно по коэффициенту 4.15.

Италия. Серия B 2021/2022
Монца
Пиза
ВыигрышВыигрышВыигрышПроигрышВыигрыш
2 : 1
завершен
26 мая 2022, 21:30
четверг
ВыигрышПроигрышВыигрышНичьяПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.053.394.06
Мелбет 1.88 3.35 4.40
1XBET 1.80 3.28 4.44

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.07. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.75. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Монца» в предыдущем раунде плей-офф сражалась с «Брешией» и сумела пройти неуступчивого соперника, дважды обыграв его с одинаковым счетом (2:1). Команда в хорошем настроении готовится к финальному противостоянию и приложит максимум усилий для выхода в элитный дивизион.

«Пиза» в полуфинале плей-офф встречалась с «Беневенто» и обменялась с соперником домашними победами с минимальным счетом (1:0). Благодаря дополнительным показателям команда получила место в финале и теперь не имеет права на ошибку, ведь стоит задача повышения в классе.

Информация для ставок

  • «Монца» выиграла три из четырех последних поединков
  • У «Пизы» три победы в последних шести встречах
  • Две минувшие очные встречи закончились победой «Пизы» с одинаковым счетом (2:1)
  • Четыре из пяти последних матчей «Монцы» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Игры плей-офф раунда зачастую заточены под оборонительный футбол, ведь цена ошибки слишком велика. Не ждем здесь много голов и рекомендуем поставить на ТМ 2.5 букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.47 1.59 1.79 2.11
Мелбет 1.67 2.26
1XBET 1.66 2.29
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Все комментарии
carqgp27f7dy
carqgp27f7dy
23 мая в 19:34
Футбольный клуб «Монца» выиграет матч.
faru62a3gsnf
faru62a3gsnf
23 мая в 19:33
Футбольный клуб «Монца» одержит победу.
Gahi
Gahi
23 мая в 18:44
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo2
shlomo2
23 мая в 13:15
Хозяева не проиграют
Carl Lewis
Carl Lewis
23 мая в 12:59
Будет ничья.
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