«Парма» — «Беневенто». Прогноз на матч Серии Б (08.12.2022)

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вчера, 15:28

Ставки букмекеров

Фаворитом матча считаются хозяева поля. Победа «Пармы» идет в линии по коэффициенту 1.89, ничья оценивается в 3.52, а победа «Беневенто» можно взять по котировке 4.10.

При этом аналитики букмекерской компании Лига Ставок склоняются к тому, что игра получится низовой. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.70, против котировки 2.00 на ТБ (2,5).

Форма команд

«Парма» заработала 23 очка за 15 туров. С таким результатом клуб занимает четвертое место рейтинга, находясь в зоне плей-офф. Но в двух прошлых турах футболисты «Пармы» проявили себя плохо. Поражение от «Модены» стало для команды четвертым в сезоне (1:2), а результативная ничья против «Кальяри» пятой в текущей кампании. Еще в шести поединках «крестоносцы» оказывались сильней оппонентов.

«Беневенто» выступает намного хуже, чем его предстоящий соперник. Пятнадцать набранных очков располагают клуб на 17-м месте рейтинга с условным преимуществом над зоной прямого вылета. В последнем матче «ведьмы» уступили на домашней арене «Палермо» (0:1), зафиксировав шестой проигрыш. Еще в шести случаях футболисты «Беневенто» делили очки с соперниками и только трижды их обыгрывали.

Информация для ставок

В 8 домашних матчах лиги «Парма» одержала 5 побед

«Беневенто» не добивался побед в 4 матчах против «Пармы»

«Парма» не пропускала голы в 3 из 4 поединков против «Беневенто»

Прогноз

По нашему мнению, футболисты «Пармы» смогут оправдать статус фаворита в домашнем противостоянии с «Беневенто». Предлагаем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.89 в БК Лига Ставок.