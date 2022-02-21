«Пиза» – «Парма». Прогноз на матч итальянской Серии В (22.02.2022)

Ставки букмекеров
В этой игре фаворита нет, но чуть больше шансов на успех у «Пизы», на победу которой линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 2.2. На гостей можно загрузить по коэффициенту 3.35, а поверить в ничейный результат предлагают по коэффициенту 3.2.
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сегодня, 20:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.18, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.67. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.96.
Форма команд
«Пиза» наконец-то смогла победить, прервав тем самым ничейную серию, которая длилась четыре игры подряд. Команда побывала в гостях у «Монцы» и смогла минимально обыграть соперника со счетом (2:1). Три очка позволили клубу закрепиться на третьем месте в турнирной таблице и продолжить борьбу за медали.
«Парма» в последних двух турах выступила крайне неудачно и не порадовала болельщиков набранными очками. Сначала коллектив сражался на выезде с «Кремонезе», поражение (1:3), а далее последовала домашняя игра с «Тернаной», где совсем чуть-чуть не хватило для достижения результата, поражение (2:3).
Информация для ставок
- Беспроигрышная серия «Пизы» насчитывает пять поединков
- «Парма» выиграла на выезде лишь один из шести последних матчей
- Три минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5
- Три из четырех последних игр с участием и «Пизы» и «Пармы» закончились результатом «обе забьют – нет»
Прогноз
В этом матчей нас ожидает много борьбы, но при этом преимуществом владеть будут хозяева, которые, скорее всего, и оформят три очка. Загрузить на победу «Пизы» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.2.