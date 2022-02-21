«Пиза» – «Парма». Прогноз на матч итальянской Серии В (22.02.2022)

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вчера, 20:02

Ставки букмекеров

В этой игре фаворита нет, но чуть больше шансов на успех у «Пизы», на победу которой линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 2.2. На гостей можно загрузить по коэффициенту 3.35, а поверить в ничейный результат предлагают по коэффициенту 3.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.18, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.67. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.96.

Форма команд

«Пиза» наконец-то смогла победить, прервав тем самым ничейную серию, которая длилась четыре игры подряд. Команда побывала в гостях у «Монцы» и смогла минимально обыграть соперника со счетом (2:1). Три очка позволили клубу закрепиться на третьем месте в турнирной таблице и продолжить борьбу за медали.

«Парма» в последних двух турах выступила крайне неудачно и не порадовала болельщиков набранными очками. Сначала коллектив сражался на выезде с «Кремонезе», поражение (1:3), а далее последовала домашняя игра с «Тернаной», где совсем чуть-чуть не хватило для достижения результата, поражение (2:3).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Пизы» насчитывает пять поединков

«Парма» выиграла на выезде лишь один из шести последних матчей

Три минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5

Три из четырех последних игр с участием и «Пизы» и «Пармы» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этом матчей нас ожидает много борьбы, но при этом преимуществом владеть будут хозяева, которые, скорее всего, и оформят три очка. Загрузить на победу «Пизы» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.2.