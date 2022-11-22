«Реджина» – «Беневенто». Прогноз на матч итальянской Серии В (27.11.2022)

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сегодня, 14:50

Ставки букмекеров

Явного фаворита встречи букмекеры выделить так и не смогли. Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.9 на победу «Реджины». Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.5, а взять победу «Беневенто» за 4.25.

ТБ 2.5 мячей в этой встрече стоит 2.22. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.65. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Реджина» в последних двух матчах чемпионата сразилась с «Венецией» и «Дженоа» и в обоих матчах одержала победы с одинаковым счетом (2:1). Шесть очков позволили команде продолжить занимать второе место в турнирной таблице с отставанием от лидера в пять зачетных баллов.

«Беневенто» 10 дней назад одержал долгожданную победу и прервал затянувшуюся безвыигрышную серию. Коллектив побывал в гостях у СПАЛа и завершил игру со счетом (2:1). В общем зачете клуб переместился на 16 место и продолжает борьбу за выживание.

Информация для ставок

«Реджина» выиграла пять из шести последних матчей

У «Беневенто» лишь одна победа в последних девяти поединках

Пять минувших очных встречи завершились пробитием ТБ 2.5

2.5 Четыре из пяти последних игр и «Реджины» и «Беневенто» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом матче встретятся команды из разных частей таблицы. Обеим необходимо цепляться за очки и улучшать свое положение. Смеем предположить, что мяч окажется в сетке обеих ворот, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.