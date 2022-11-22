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«Реджина» – «Беневенто». Прогноз на матч итальянской Серии В (27.11.2022)

сегодня, 14:50
Беневенто

Ставки букмекеров

Явного фаворита встречи букмекеры выделить так и не смогли. Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.9 на победу «Реджины». Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.5, а взять победу «Беневенто» за 4.25.

Италия. Серия B 2022/2023
Реджина
Беневенто
ВыигрышВыигрышНичьяПроигрышПроигрыш
- : -
27 ноября 2022, 14:30
воскресенье
ВыигрышНичьяНичьяПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.933.314.66
Лига Ставок 1.98 3.40 3.85
Мелбет 2.07 3.20 3.74
1XBET 1.87 3.48 4.24

ТБ 2.5 мячей в этой встрече стоит 2.22. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.65. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Реджина» в последних двух матчах чемпионата сразилась с «Венецией» и «Дженоа» и в обоих матчах одержала победы с одинаковым счетом (2:1). Шесть очков позволили команде продолжить занимать второе место в турнирной таблице с отставанием от лидера в пять зачетных баллов.

«Беневенто» 10 дней назад одержал долгожданную победу и прервал затянувшуюся безвыигрышную серию. Коллектив побывал в гостях у СПАЛа и завершил игру со счетом (2:1). В общем зачете клуб переместился на 16 место и продолжает борьбу за выживание.

Информация для ставок

  • «Реджина» выиграла пять из шести последних матчей
  • У «Беневенто» лишь одна победа в последних девяти поединках
  • Пять минувших очных встречи завершились пробитием ТБ 2.5
  • Четыре из пяти последних игр и «Реджины» и «Беневенто» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом матче встретятся команды из разных частей таблицы. Обеим необходимо цепляться за очки и улучшать свое положение. Смеем предположить, что мяч окажется в сетке обеих ворот, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.68 1.69 2.24
Лига Ставок 2.31 1.53 1.70 2.04 1.35 2.82
Мелбет 1.73 2.10
1XBET 1.69 2.24
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 15:25
Хозяева выиграют этот матч
Гость
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