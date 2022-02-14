СПАЛ — «Реджина». Прогноз на матч итальянской Серии В (15.02.2022)

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вчера, 17:26

Ставки букмекеров

В этом поединке сразятся два коллектива из середины турнирной таблицы, и по котировкам букмекеров однозначного фаворита в этой встрече нет. Поставить на победу «Реджины» можно по коэффициенту 3.5. в букмекерской конторе Фонбет. В случае победы хозяев порадует коэффициент 2.1. Если же будет зафиксирована ничья, то можно забрать выигрыш по коэффициенту 3.4.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 за 2.1. Сделать прогноз на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.72. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.9.

Форма команд

СПАЛ очень близок к зоне вылета, от которой его отделяет всего один балл. В прошлых турах коллектив не смог оформить победу, расписав ничьи с «Порденоне» (1:1) и «Пизой» (0:0), а также был на выезде разгромлен «Монцой» (0:4).

«Реджина» всего на три пункта опережает нынешнего соперника и не имеет права на поражение. У команды в активе 26 очков, которые еще не гарантировали ей прописку на будущий сезон. В минувших матчах коллектив минимально переиграл на своем поле «Кротоне» (1:0), а чуть ранее уступил в гостях «Тернане» (0:2).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия СПАЛа составляет шесть матчей (три ничьих и три поражения)

«Реджина» не может выиграть в гостях в пяти поединках подряд

Две минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних игр СПАЛа и пять «Реджины» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В данном поединке отсутствует явный фаворит и поэтому сложно сказать на чьей стороне будет преимущество. Обе команды горят желанием взять три очка, но вполне вероятно, что победитель определен не будет. Предлагаем сделать ставку на ничью. Коэффициент на данное событие составляет 3.4 в БК Фонбет.