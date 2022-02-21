СПАЛ — «Тернана». Прогноз на матч итальянской Серии В (22.02.2022)

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вчера, 20:07

Ставки букмекеров

В этом поединке сразятся два коллектива из середины турнирной таблицы, и по котировкам букмекеров однозначного фаворита в этой встрече нет. Поставить на победу «Тернаны» можно за 2.9 в букмекерской конторе Фонбет. В случае победы хозяев порадует коэффициент 2.41. Если же будет зафиксирована ничья, то можно забрать выигрыш по коэффициенту 3.3.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 за 1.97. Сделать прогноз на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.8. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.82.

Форма команд

СПАЛ не может победить с минувшего года и нарастил уже неприятную серию без побед. В последних поединках команда не удалось набрать три очка с «Реджиной» (1:3) и «Виченцой» (1:1), а еще чуть ранее был зафиксирован разгром от «Монцы» со счетом (0:4).

«Тернана» провела отличный выездной матч с «Пармой» и в напряженной борьбе сумела вырвать победу со счетом (3:2). Команда после 24 туров набрала 31 балл, что на семь больше, чем у нынешнего соперника, которого опережает в таблице на две строчки.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия СПАЛа составляет восемь матчей (четыре ничьих и четыре поражения)

«Тернана» не проигрывает в гостях в четырех поединках подряд (три ничьих и победа)

Две минувшие очные встречи закончились поражением СПАЛа

Четыре из пяти последних игр «Тернаны» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В данном поединке отсутствует явный фаворит и поэтому сложно сказать на чьей стороне будет преимущество. Обе команды горят желанием взять три очка, но вполне вероятно, что победитель определен не будет. Предлагаем сделать ставку на ничью. Коэффициент на данное событие составляет 3.3 в БК Фонбет.