«Виченца» – «Алессандрия». Прогноз на матч итальянской Серии В (30.01.2022)

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вчера, 20:19

Ставки букмекеров

В этой игре встретятся два довольно скромных клуба по меркам второго по силе дивизиона Италии. Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 2.6 на победу хозяев, на гостей же можно взять по коэффициенту 2.88, поставить на ничейный результат предлагают по коэффициенту 3.05.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.2, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.65. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Виченца» не может выиграть длительное время, а результаты команды привели ее к последнему месту в турнирной таблице. В последних турах коллектив пытался навязать борьбу соперникам и если с «Читтаделлой» получилось, счет на табло (3:3), то с «Лечче» нет, поражение (1:2).

«Алессандрия» также находится внизу таблицы и после 19 матчей занимает 16 место. Команда в последнем туре неожиданно переиграла дома «Беневенто» (2:0), но в последней игре перед перерывом уступила на своем поле «Парме» (0:2).

Информация для ставок

«Виченца» выиграла один из 12 последних поединков

У «Алессандрии» три поражения в последних пяти матча

Четыре из шести последних игр «Виченцы» завершились результатом ТМ 2.5

Шесть последних встреч с участием «Алессандрии» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Мы увидим игру команд примерно одного уровня. Нас ожидает много борьбы и совсем не ясно, какая команда будет владеть преимуществом. Трудно предсказать победителя, но кажется, что много опасных атак и голов нас здесь не ожидает. Загрузить на ТМ 2.5 можно в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход 1.65.