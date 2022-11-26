«Зюдтироль» — «Асколи Пиккио». Прогноз на матч итальянской Серии В (27.11.2022)

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сегодня, 13:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что предпочтение не отдается н одой из команд. Поставить на победу «Зюдтироля» можно по коэффициенту 2.4. Успех гостей оценивается по коэффициенту 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Тотал больше 2.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 2.45. Тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают по коэффициенту 1.55. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Зюдтироль» расписал мировые в последних трех матчах. Соперниками команды выступали «Бари» (2:2), «Кальяри» (2:2) и СПАЛ (1:1). Такие результаты не позволяют слишком активно продвигаться вверх по таблице и после 13 игр клуб занимает восьмую строчку таблицы с 20 очками в активе.

«Асколи Пиккио» расположился одной строчкой ниже и имеет на один балл меньше. Коллектив в минувших турах сразился с «Брешией» и «Фрозиноне» и завершил игры со счетом (1:1) и (0:1) соответсвенно.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Зюдтироля» насчитывает 10 встреч (пять ничьих и пять побед)

У «Асколи Пиккио» всего три победы в последних 11 играх

Пять из шести последних поединков «Зюдтироля» закончились результатом «обе забьют»

Три последних матча с участием «Асколи Пиккио» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

На поле выйдут две равные по классу команды, находящиеся по соседству в таблице. Трудно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и поставить на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.15.