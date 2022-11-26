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«Зюдтироль» — «Асколи Пиккио». Прогноз на матч итальянской Серии В (27.11.2022)

сегодня, 13:42
Асколи Пиккио

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что предпочтение не отдается н одой из команд. Поставить на победу «Зюдтироля» можно по коэффициенту 2.4. Успех гостей оценивается по коэффициенту 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.523.093.26

Тотал больше 2.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 2.45. Тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают по коэффициенту 1.55. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Зюдтироль» расписал мировые в последних трех матчах. Соперниками команды выступали «Бари» (2:2), «Кальяри» (2:2) и СПАЛ (1:1). Такие результаты не позволяют слишком активно продвигаться вверх по таблице и после 13 игр клуб занимает восьмую строчку таблицы с 20 очками в активе.

«Асколи Пиккио» расположился одной строчкой ниже и имеет на один балл меньше. Коллектив в минувших турах сразился с «Брешией» и «Фрозиноне» и завершил игры со счетом (1:1) и (0:1) соответсвенно.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Зюдтироля» насчитывает 10 встреч (пять ничьих и пять побед)
  • У «Асколи Пиккио» всего три победы в последних 11 играх
  • Пять из шести последних поединков «Зюдтироля» закончились результатом «обе забьют»
  • Три последних матча с участием «Асколи Пиккио» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

На поле выйдут две равные по классу команды, находящиеся по соседству в таблице. Трудно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и поставить на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.15.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.06 1.84 1.58 2.48
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:25
Игра на три результата
Гость
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