Италия — Уэльс. Прогноз на матч Евро-2020 (20.06.2021)

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сегодня, 00:22

В заключительном туре группового раунда лидер группы А сборная Италии сыграет с Уэльсом. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров абсолютным фаворитом в этой встрече являются итальянцы. Поставить на победу номинальных хозяев можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Мелбет. Взять победу гостей можно по коэффициенту 8. Ничейный результат оценивается 3.92.

На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 2.15. Взять ТМ 2.5 можно за 1.68. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.4.

Форма команд

Италия продолжает побеждать всех и все на своем пути. Команда Роберто Манчини находится в феноменальной форме. В двух матчах чемпионата Европы разгромили сборную Турции и сборную Швейцарии с одинаковым счетом (3:0). Итальянцы уже обеспечили себе выход из группы, но в заключительном матче нужно не проиграть Уэльсу, чтобы занять первое место и получить в плей-офф более удобного соперника.

Сборная Уэльса продолжается удивлять на этом турнире. Никто не воспринимал команду как реальную участницу плей-офф, но набрав 4 очка за две игры со Швейцарией (1:1) и Турцией (2:0) они претендуют даже на первое место, но для этого нужно побеждать очень сильных итальянцев. Коллектив не намерен сбавлять оборотов и желает продолжить свою беспроигрышную серию.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия Италии достигает 29 поединков

Сборная Уэльса пропускала голы в свои ворота лишь в двух играх из последних шести

Италия не пропускает голы на протяжении 10 матчей подряд

Последняя очная встреча команд проходила в далеком 2003 году и завершилась победой Италии (4:0)

Прогноз

Италия феноменально проводит турнир, им осталось закрепить свой успех третьей победой кряду. Уэльс очень сложный и неуступчивый соперник, но есть сомнения, что у валлийцев получится навязать свою игру более сильному сопернику. Ожидаем здесь победу Италии, которую можно взять по коэффициенту 1.5 в БК Мелбет.

Ранее букмекеры предложили поставить на тотал забитых мячей меньше 1.5 по коэффициенту 2.90 в матче «Атенас» — «Роча».