ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыЕвро-2020

Италия — Уэльс. Прогноз на матч Евро-2020 (20.06.2021)

сегодня, 00:22

В заключительном туре группового раунда лидер группы А сборная Италии сыграет с Уэльсом. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Евро-2020
Италия
Уэльс
- : -
сегодня, 19:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.563.838.26
Лига Ставок 1.57 3.95 6.60
Фонбет 1.55 3.85 8.25
Мелбет 1.58 3.92 7.50
1XBET 1.58 3.92 7.50
BetBoom 1.56 3.81 8.22

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров абсолютным фаворитом в этой встрече являются итальянцы. Поставить на победу номинальных хозяев можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Мелбет. Взять победу гостей можно по коэффициенту 8. Ничейный результат оценивается 3.92.

На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 2.15. Взять ТМ 2.5 можно за 1.68. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.4.

Форма команд

Италия продолжает побеждать всех и все на своем пути. Команда Роберто Манчини находится в феноменальной форме. В двух матчах чемпионата Европы разгромили сборную Турции и сборную Швейцарии с одинаковым счетом (3:0). Итальянцы уже обеспечили себе выход из группы, но в заключительном матче нужно не проиграть Уэльсу, чтобы занять первое место и получить в плей-офф более удобного соперника.

Сборная Уэльса продолжается удивлять на этом турнире. Никто не воспринимал команду как реальную участницу плей-офф, но набрав 4 очка за две игры со Швейцарией (1:1) и Турцией (2:0) они претендуют даже на первое место, но для этого нужно побеждать очень сильных итальянцев. Коллектив не намерен сбавлять оборотов и желает продолжить свою беспроигрышную серию.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия Италии достигает 29 поединков
  • Сборная Уэльса пропускала голы в свои ворота лишь в двух играх из последних шести
  • Италия не пропускает голы на протяжении 10 матчей подряд
  • Последняя очная встреча команд проходила в далеком 2003 году и завершилась победой Италии (4:0)

Прогноз

Италия феноменально проводит турнир, им осталось закрепить свой успех третьей победой кряду. Уэльс очень сложный и неуступчивый соперник, но есть сомнения, что у валлийцев получится навязать свою игру более сильному сопернику. Ожидаем здесь победу Италии, которую можно взять по коэффициенту 1.5 в БК Мелбет.

Ранее букмекеры предложили поставить на тотал забитых мячей меньше 1.5 по коэффициенту 2.90 в матче «Атенас» — «Роча».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.28 1.69 1.69 2.28
Лига Ставок 2.22 1.64 1.66 2.18
Мелбет 1.72 2.25
1XBET 1.72 2.25
BetBoom 2.25 1.67 1.69 2.28 1.35 3.30
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии18
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100