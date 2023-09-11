Италия – Украина. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (12.09.2023)

1694444727

сегодня, 18:05

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этом поединке хозяевам поля. На победу сборной Англии принимают ставки по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.3, а победа Украины принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 7.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 1.83. Ставка на «обе забьют» составляет 2.15.

Форма команд

Сборная Италии продолжает удивлять и за три тура добилась лишь четырех набранных баллов. Это позволяет команде занимать лишь третье место отставая от Украины на три пункта, при этом сыграв на одну игру меньше. В предстоящей игре с подопечными Сергея Реброва от чемпионов Европы ждут уверенной победы, которая помогла бы сравнять с соперником по очкам, но превосходить его по количеству упущенных баллов. В прошлом туре Италия потеряла очки на выезде с Северной Македонией (1:1), а в Лиге Наций обыграла Нидерланды (3:2).

Сборная Украины в условиях отсутствия домашнего стадиона смогла набрать за четыре тура семь баллов, но эксперты второе место в группе все же отдают итальянцам. В личной встрече с командой Спалетти гостям придется продемонстрировать максимум способностей, чтобы добыть на выезде очки, что стало бы отличным результатом. В двух последних матчах сборная Украины сыграла вничью с Англией (1:1), а ранее минимально одолела Мальту (1:0).

Информация для ставок

Украина выиграла лишь четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

Сборная Италии забивала в девяти из десяти последних домашних матчах

Украина проиграла четыре из пяти последних матчей с Италией

Четыре из шести последних поединков между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Матч вряд ли станет результативным, ведь оба коллектива будут играть с большой оглядкой на оборону. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.