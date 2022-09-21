Израиль – Албания. Прогноз на матч Лиги Наций (24.09.2022)

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вчера, 12:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Австрия. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа сборной Албании оценивается по 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.63. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

Сборная Израиля на данный момент возглавляет свою группу и имеет хорошие шансы по итогам этого розыгрыша попасть в дивизион А. Коллектив имеет в своем активе пять набранных баллов и опережает на три очка ближайшего конкурента. Таким образом в случае домашней победы хозяева еще больше укрепят свои позиции. В прошлом матче Израиль сыграл вничью с Исландией (2:2), а ранее обыграл Албанию (2:1).

Албания сыграла всего два поединка в этой группе и не смогла одержать победы, что определило ее на третьем место группы с одним очком, ниже которого опуститься уже нельзя. Тем не менее, у коллектива даже есть шанс побороться за первое место в случае побед в остальных поединках. Две последние игры Албании завершились ничьей в товарищеском матче с Эстонией (0:0) и поражением Израилю (1:2).

Информация для ставок

Израиль одержал всего три победы из десяти последних поединков во всех турнирах

Албания проиграла четыре из шести последних выездных матчей

Четыре из пяти последних встреч между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Израиль выиграл две последние игры у Албании

Прогноз

Израиль является боеспособной командой, которая может создать проблемы у себя дома многим сборным. Предполагаем, что хозяева смогут набрать полноценные три очка в этом матче. Сделать ставку на Израиль можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35.