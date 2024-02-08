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«Кадис» — «Бетис». Прогноз на матч Ла Лиги (09.02.2024)

вчера, 10:32
Бетис (Севилья)

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65. В случае победы «Кадиса», зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.15.

Также в линии букмекеры предлагают 2.4 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.58. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Кадис» не выигрывает уже несколько матчей подряд и находится в зоне вылета, что угрожает его месту в следующем сезоне Ла Лиги. Коллектив располагается на 18 месте с 17 баллами и уступает ближайшему сопернику три пункта. В домашней встрече с «Бетисом» хозяева постараются прервать серию неудач и набрать полноценные три очка. В прошлом туре «Кадис» сыграл вничью с «Вильярреалом» (0:0), а ранее поделил очки и с «Атлетик» Бильбао (0:0).

«Бетис» не показывает былой стабильности и даже не входит в зону еврокубков. Команда идет на восьмой позиции с набранными 35 очками и лишь по дополнительным показателям уступает «Валенсии». Выездной поединок с аутсайдером рассматривается гостями как возможность набрать баллы и возможно подняться по турнирной таблице. Два последних матча «Бетис» завершил минимальной победой над «Мальоркой» (1:0) и ничьей с «Хетафе» (1:1).

Информация для ставок

  • «Кадис» не может победить на своем стадионе уже восемь матчей подряд
  • Семь из десяти последних матчей «Бетиса» завершились ничейным результатом
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими
  • Три из пяти встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет примерно равный, а обе команды смогут отличиться забитыми мячами в ворота друг друга. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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Все комментарии
hj5d3ew6kvt9
hj5d3ew6kvt9
вчера в 16:08
Ожидаю обмена голами и возможно результативной ничьей.
brrbx6x6yfxc
brrbx6x6yfxc
вчера в 16:08
«Бетис» также является серьезным соперником. Вполне может и победить.
dyk7sv6dk9aj
dyk7sv6dk9aj
вчера в 16:07
Ожидаю интересной игры между двумя командами, которые испытывают трудности в обороне. Надеюсь на победу «Кадиса»
vfrsxmu65dr8
vfrsxmu65dr8
вчера в 16:05
Несмотря на проблемы в атаке, обе команды имеют хорошие шансы на обмен голами, так как оборона - не их сильная сторона. Коэффициент на «обе забьют» кажется привлекательным.
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
вчера в 10:40
Бетис победит и обе команды забьют.
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