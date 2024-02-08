«Кадис» — «Бетис». Прогноз на матч Ла Лиги (09.02.2024)

Ставки букмекеров
Минимальными фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65. В случае победы «Кадиса», зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.15.
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сегодня, 23:00
Также в линии букмекеры предлагают 2.4 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.58. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.
Форма команд
«Кадис» не выигрывает уже несколько матчей подряд и находится в зоне вылета, что угрожает его месту в следующем сезоне Ла Лиги. Коллектив располагается на 18 месте с 17 баллами и уступает ближайшему сопернику три пункта. В домашней встрече с «Бетисом» хозяева постараются прервать серию неудач и набрать полноценные три очка. В прошлом туре «Кадис» сыграл вничью с «Вильярреалом» (0:0), а ранее поделил очки и с «Атлетик» Бильбао (0:0).
«Бетис» не показывает былой стабильности и даже не входит в зону еврокубков. Команда идет на восьмой позиции с набранными 35 очками и лишь по дополнительным показателям уступает «Валенсии». Выездной поединок с аутсайдером рассматривается гостями как возможность набрать баллы и возможно подняться по турнирной таблице. Два последних матча «Бетис» завершил минимальной победой над «Мальоркой» (1:0) и ничьей с «Хетафе» (1:1).
Информация для ставок
- «Кадис» не может победить на своем стадионе уже восемь матчей подряд
- Семь из десяти последних матчей «Бетиса» завершились ничейным результатом
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими
- Три из пяти встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Предполагаем, что матч будет примерно равный, а обе команды смогут отличиться забитыми мячами в ворота друг друга. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.