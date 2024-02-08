«Кадис» — «Бетис». Прогноз на матч Ла Лиги (09.02.2024)

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вчера, 10:32

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65. В случае победы «Кадиса», зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.15.

Также в линии букмекеры предлагают 2.4 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.58. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Кадис» не выигрывает уже несколько матчей подряд и находится в зоне вылета, что угрожает его месту в следующем сезоне Ла Лиги. Коллектив располагается на 18 месте с 17 баллами и уступает ближайшему сопернику три пункта. В домашней встрече с «Бетисом» хозяева постараются прервать серию неудач и набрать полноценные три очка. В прошлом туре «Кадис» сыграл вничью с «Вильярреалом» (0:0), а ранее поделил очки и с «Атлетик» Бильбао (0:0).

«Бетис» не показывает былой стабильности и даже не входит в зону еврокубков. Команда идет на восьмой позиции с набранными 35 очками и лишь по дополнительным показателям уступает «Валенсии». Выездной поединок с аутсайдером рассматривается гостями как возможность набрать баллы и возможно подняться по турнирной таблице. Два последних матча «Бетис» завершил минимальной победой над «Мальоркой» (1:0) и ничьей с «Хетафе» (1:1).

Информация для ставок

«Кадис» не может победить на своем стадионе уже восемь матчей подряд

Семь из десяти последних матчей «Бетиса» завершились ничейным результатом

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими

Три из пяти встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет примерно равный, а обе команды смогут отличиться забитыми мячами в ворота друг друга. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.