Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Кадис» — «Жирона». Прогноз на матч чемпионата Испании (10.02.2023)

сегодня, 11:27
Кадис

Ставки букмекеров

Букмекеры дают небольшое предпочтение гостям в этой игре. Сделать ставку на победу «Жироны» можно по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок. Выбрать победителем «Кадис» возможно за 2.9, а ничейный результат котируется по коэффициенту 3.2.

Испания. Примера 2022/2023
Кадис
Жирона
ПроигрышВыигрышПроигрышНичьяВыигрыш
- : -
10 февраля 2023, 23:00
пятница
ВыигрышПроигрышПроигрышВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.953.252.67
1XBET 2.99 3.36 2.60

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.2. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.65. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.

Форма команд

«Кадис» старается набирать очки, в матчах, где это возможно и после пяти туров смог вынести семь баллов. Команда занимает 18 место с 19 очками, но от идущей впереди «Валенсии» ее отделяет всего одно очко. В домашней встрече с середняком Ла Лиги болельщики будут ждать набранных баллов и продвижения вверх по таблице. Два последних матча «Кадиса» завершились крупным поражением от «Атлетика» (1:4) и домашним успехом с «Мальоркой» (2:0).

«Жирона» комфортно себя чувствует в этом сезоне, но вряд ли сможет претендовать на зону еврокубков. Перед стартом очередного тура коллектив располагается на 11 месте и имеет в своем активе 24 балла, что на четыре пункта меньше, чем у ближайшего конкурента. В прошлом туре чемпионата Испании «Жирона» минимально обыграла «Валенсию» (1:0), а ранее с тем же счетом уступила «Барселоне» (0:1).

Информация для ставок

  • «Кадис» проиграл «Жироне» два из трех последних матчей
  • «Жирона» не побеждает на выезде уже четыре встречи подряд
  • «Кадис» уступил только в двух домашних поединках из десяти последних

Прогноз

Предстоящий мачт наверняка пройдет в примерно равной борьбе, но все же мы предполагаем, что хозяева смогут вырвать победу с минимальным отрывом. Сделать ставку на победу «Кадиса» можно по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.72 1.68 2.31 1.33 3.51
1XBET 1.73 2.30
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 12:33
Жирона не проиграет этот матч, хорошие у нее показатели на выезде
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 