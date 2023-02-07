«Кадис» — «Жирона». Прогноз на матч чемпионата Испании (10.02.2023)

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сегодня, 11:27

Ставки букмекеров

Букмекеры дают небольшое предпочтение гостям в этой игре. Сделать ставку на победу «Жироны» можно по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок. Выбрать победителем «Кадис» возможно за 2.9, а ничейный результат котируется по коэффициенту 3.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.2. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.65. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.

Форма команд

«Кадис» старается набирать очки, в матчах, где это возможно и после пяти туров смог вынести семь баллов. Команда занимает 18 место с 19 очками, но от идущей впереди «Валенсии» ее отделяет всего одно очко. В домашней встрече с середняком Ла Лиги болельщики будут ждать набранных баллов и продвижения вверх по таблице. Два последних матча «Кадиса» завершились крупным поражением от «Атлетика» (1:4) и домашним успехом с «Мальоркой» (2:0).

«Жирона» комфортно себя чувствует в этом сезоне, но вряд ли сможет претендовать на зону еврокубков. Перед стартом очередного тура коллектив располагается на 11 месте и имеет в своем активе 24 балла, что на четыре пункта меньше, чем у ближайшего конкурента. В прошлом туре чемпионата Испании «Жирона» минимально обыграла «Валенсию» (1:0), а ранее с тем же счетом уступила «Барселоне» (0:1).

Информация для ставок

«Кадис» проиграл «Жироне» два из трех последних матчей

«Жирона» не побеждает на выезде уже четыре встречи подряд

«Кадис» уступил только в двух домашних поединках из десяти последних

Прогноз

Предстоящий мачт наверняка пройдет в примерно равной борьбе, но все же мы предполагаем, что хозяева смогут вырвать победу с минимальным отрывом. Сделать ставку на победу «Кадиса» можно по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.