КАМАЗ — «Алания». Прогноз на матч ФНЛ (10.07.2021)

В матче первого тура ФНЛ КАМАЗ на домашнем стадионе сыграет против «Алании». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.
|
1 : 1
завершен
вчера, 17:00
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Фонбет считает «Аланию» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.61. Победа КАМАЗа оценивается в 5.45. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.92.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.2 на ТБ 2.5 и 1.62 на ТМ 2.5.
Форма команд
В прошлом сезоне КАМАЗ выступал в ПФЛ. В зоне Урал-Приволжье команда завоевала золотые медали, опередив в чемпионской гонке «Тюмень» на один зачетный пункт. В процессе подготовки к новому сезону КАМАЗ, заявивший об отказе от выступления в Суперлиге Европы, успел провести один контрольный матч с «Челябинском», где была зафиксирована результативная ничья (1:1).
«Алания» в прошлом сезоне претендовала на первую тройку ФНЛ. Но отсутствие стабильности помешало команде финишировать в призовой зоне, от которой она по итогу отстала на 11 зачетных пунктов. Готовясь к новому чемпионату, «Алания» сыграла один товарищеский поединок. В нем команда крупно уступила «Чайке» (0:4), пропустив четыре безответных гола.
Информация для ставок
- Последний раз команды встречались в 2011 году и обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:0
- «Алания» побеждала в 3 из 4 предыдущих гостевых матчей ФНЛ
- В 3 прошлых очных встречах соперников выигрывала ставка на ТМ (2,5)
Прогноз
Букмекеры небезосновательно считают «Аланию» фаворитом этой встречи. В пользу гостей говорит и опыт, и подбор исполнителей, который на порядок сильней, чем у КАМАЗа. Предлагаем рассмотреть комбинированную ставку на победу гостей и ТМ (3,5) голов, которая в букмекерской конторе Фонбет доступна по коэффициенту 1.96.