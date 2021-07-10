КАМАЗ — «Алания». Прогноз на матч ФНЛ (10.07.2021)

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вчера, 06:06

В матче первого тура ФНЛ КАМАЗ на домашнем стадионе сыграет против «Алании». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Аланию» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.61. Победа КАМАЗа оценивается в 5.45. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.92.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.2 на ТБ 2.5 и 1.62 на ТМ 2.5.

Форма команд

В прошлом сезоне КАМАЗ выступал в ПФЛ . В зоне Урал-Приволжье команда завоевала золотые медали, опередив в чемпионской гонке «Тюмень» на один зачетный пункт. В процессе подготовки к новому сезону КАМАЗ , заявивший об отказе от выступления в Суперлиге Европы, успел провести один контрольный матч с «Челябинском», где была зафиксирована результативная ничья (1:1).

«Алания» в прошлом сезоне претендовала на первую тройку ФНЛ . Но отсутствие стабильности помешало команде финишировать в призовой зоне, от которой она по итогу отстала на 11 зачетных пунктов. Готовясь к новому чемпионату, «Алания» сыграла один товарищеский поединок. В нем команда крупно уступила «Чайке» (0:4), пропустив четыре безответных гола.

Информация для ставок

Последний раз команды встречались в 2011 году и обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:0

«Алания» побеждала в 3 из 4 предыдущих гостевых матчей ФНЛ

В 3 прошлых очных встречах соперников выигрывала ставка на ТМ (2,5)

Прогноз

Букмекеры небезосновательно считают «Аланию» фаворитом этой встречи. В пользу гостей говорит и опыт, и подбор исполнителей, который на порядок сильней, чем у КАМАЗа. Предлагаем рассмотреть комбинированную ставку на победу гостей и ТМ (3,5) голов, которая в букмекерской конторе Фонбет доступна по коэффициенту 1.96.