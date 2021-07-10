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КАМАЗ — «Алания». Прогноз на матч ФНЛ (10.07.2021)

вчера, 06:06

В матче первого тура ФНЛ КАМАЗ на домашнем стадионе сыграет против «Алании». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.504.291.56
Мелбет 5.85 3.88 1.53
1XBET 5.85 3.88 1.53

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Аланию» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.61. Победа КАМАЗа оценивается в 5.45. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.92.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.2 на ТБ 2.5 и 1.62 на ТМ 2.5.

Форма команд

В прошлом сезоне КАМАЗ выступал в ПФЛ. В зоне Урал-Приволжье команда завоевала золотые медали, опередив в чемпионской гонке «Тюмень» на один зачетный пункт. В процессе подготовки к новому сезону КАМАЗ, заявивший об отказе от выступления в Суперлиге Европы, успел провести один контрольный матч с «Челябинском», где была зафиксирована результативная ничья (1:1).

«Алания» в прошлом сезоне претендовала на первую тройку ФНЛ. Но отсутствие стабильности помешало команде финишировать в призовой зоне, от которой она по итогу отстала на 11 зачетных пунктов. Готовясь к новому чемпионату, «Алания» сыграла один товарищеский поединок. В нем команда крупно уступила «Чайке» (0:4), пропустив четыре безответных гола.

Информация для ставок

  • Последний раз команды встречались в 2011 году и обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:0
  • «Алания» побеждала в 3 из 4 предыдущих гостевых матчей ФНЛ
  • В 3 прошлых очных встречах соперников выигрывала ставка на ТМ (2,5)

Прогноз

Букмекеры небезосновательно считают «Аланию» фаворитом этой встречи. В пользу гостей говорит и опыт, и подбор исполнителей, который на порядок сильней, чем у КАМАЗа. Предлагаем рассмотреть комбинированную ставку на победу гостей и ТМ (3,5) голов, которая в букмекерской конторе Фонбет доступна по коэффициенту 1.96.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.48 1.86 1.95 1.47 2.70
Мелбет 1.93 1.91
1XBET 1.25 3.72
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sv_1969
sv_1969
вчера в 07:09
Алания не проиграет
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