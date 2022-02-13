«Кардифф Сити» — «Ковентри Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (15.02.2022)

1644759779

вчера, 16:42

15 февраля 2022 года состоится поединок «Кардифф Сити — Ковентри Сити». Матч пройдет на домашнем стадионе «Кардиффа» в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Кардифф Сити». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.60. Ничейный исход оценивается в 3.25, а победа «Ковентри Сити» в 2.75. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.85.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Кардифф Сити» идет на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 32 пункта. У команды девять побед, пять ничьих и 16 поражений. Коллектив забил 36 голов и пропустил 50 мячей. В последних встречах «Кардифф Сити» выглядит неплохо, за исключением одного поединка — поражение от «Миллуолла» со счетом 2:1. Также были победы над «Петерборо Юнайтед» 4:0 и над «Барнсли» 0:1.

«Ковентри» идет в нынешнем сезоне на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 44 балла. У коллектива 12 побед, восемь ничьих и девять поражений. «Ковентри» забил 39 голов и пропустил 34 мяча. В последних встречах «Ковентри» выглядит неплохо и активно набирает драгоценные баллы — победа над «Редингом» со счетом 2:3, а также ничейный исход с «Блэкпулом» 1:1 и поражение от «Мидлсбро» 1:0.

Информация для ставок

«Ковентри Сити» выиграл два матча из последних пяти

«Кардифф Сити» проиграл два матча из последних пяти

У «Ковентри» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше трех по коэффициенту 3.10. Оба клуба неплохо смотрятся в атаке не только в последних матчах, но и в целом по сезону.