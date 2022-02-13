«Кардифф Сити» — «Ковентри Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (15.02.2022)

15 февраля 2022 года состоится поединок «Кардифф Сити — Ковентри Сити». Матч пройдет на домашнем стадионе «Кардиффа» в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
|
- : -
завтра, 22:45
Ставки букмекеров
В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Кардифф Сити». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.60. Ничейный исход оценивается в 3.25, а победа «Ковентри Сити» в 2.75. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.85.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Кардифф Сити» идет на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 32 пункта. У команды девять побед, пять ничьих и 16 поражений. Коллектив забил 36 голов и пропустил 50 мячей. В последних встречах «Кардифф Сити» выглядит неплохо, за исключением одного поединка — поражение от «Миллуолла» со счетом 2:1. Также были победы над «Петерборо Юнайтед» 4:0 и над «Барнсли» 0:1.
«Ковентри» идет в нынешнем сезоне на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 44 балла. У коллектива 12 побед, восемь ничьих и девять поражений. «Ковентри» забил 39 голов и пропустил 34 мяча. В последних встречах «Ковентри» выглядит неплохо и активно набирает драгоценные баллы — победа над «Редингом» со счетом 2:3, а также ничейный исход с «Блэкпулом» 1:1 и поражение от «Мидлсбро» 1:0.
Информация для ставок
- «Ковентри Сити» выиграл два матча из последних пяти
- «Кардифф Сити» проиграл два матча из последних пяти
- У «Ковентри» пять забитых мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше трех по коэффициенту 3.10. Оба клуба неплохо смотрятся в атаке не только в последних матчах, но и в целом по сезону.