«Кардифф» — «Плимут Аргайл». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.12.2023)

Ставки букмекеров
«Кардифф» имеет небольшое преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2. На успех «Плимут Аргайл» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.5, в то время как ничья стоит 3.7.
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сегодня, 18:00
Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.78. Коэффициент на ТМ 2.5 немного отличается от противоположного исхода и составляет 2.05. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по 1.65.
Форма команд
«Кардифф» идет в середине турнирной таблицы Чемпионшипа, а именно на 10 месте. Коллектив набрала 33 очка и от зоны плей-офф команду отделяет всего три пункта. В домашней встрече против не самого сильного соперника от хозяев ждут уверенного результата, который позволит вернуться в борьбу за топ-6. В прошлом туре «Кардифф» на выезде оказался сильнее «Шеффилд Уэнсдей» (2:1), а ранее уступил «Халлу» (0:3).
«Плимут Аргайл» находится в нижней части турнирной таблицы, но все еще избегает зоны вылета, имея запас в семь очков. Коллектив занимает 17 позицию и старается не опускаться ниже, ведь несколько неудачных матчей могут заметно ухудшить ситуацию. Два последних матча «Плимут Аргайл» в чемпионате завершились результативной ничьей с «Бирмингемом» (3:3) и победой над «Ротерхэмом» (3:2).
Информация для ставок
- «Кардифф» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Плимут Аргайл» не может победить на выезде уже 13 поединков подряд
- «Кардифф» выиграл три из пяти последних встреч с «Плимут Аргайл»
- Четыре из шести поединков между клубами завершились со счетом (1:0)
Прогноз
Предполагаем, что много мячей в этой встрече от команд ждать не стоит, ведь каждая из них решает свои задачи и нацелена на результат. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.