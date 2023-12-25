«Кардифф» — «Плимут Аргайл». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.12.2023)

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вчера, 11:55

Ставки букмекеров

«Кардифф» имеет небольшое преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2. На успех «Плимут Аргайл» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.5, в то время как ничья стоит 3.7.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.78. Коэффициент на ТМ 2.5 немного отличается от противоположного исхода и составляет 2.05. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по 1.65.

Форма команд

«Кардифф» идет в середине турнирной таблицы Чемпионшипа, а именно на 10 месте. Коллектив набрала 33 очка и от зоны плей-офф команду отделяет всего три пункта. В домашней встрече против не самого сильного соперника от хозяев ждут уверенного результата, который позволит вернуться в борьбу за топ-6. В прошлом туре «Кардифф» на выезде оказался сильнее «Шеффилд Уэнсдей» (2:1), а ранее уступил «Халлу» (0:3).

«Плимут Аргайл» находится в нижней части турнирной таблицы, но все еще избегает зоны вылета, имея запас в семь очков. Коллектив занимает 17 позицию и старается не опускаться ниже, ведь несколько неудачных матчей могут заметно ухудшить ситуацию. Два последних матча «Плимут Аргайл» в чемпионате завершились результативной ничьей с «Бирмингемом» (3:3) и победой над «Ротерхэмом» (3:2).

Информация для ставок

«Кардифф» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Плимут Аргайл» не может победить на выезде уже 13 поединков подряд

«Кардифф» выиграл три из пяти последних встреч с «Плимут Аргайл»

Четыре из шести поединков между клубами завершились со счетом (1:0)

Прогноз

Предполагаем, что много мячей в этой встрече от команд ждать не стоит, ведь каждая из них решает свои задачи и нацелена на результат. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.