«Карлсруэ» — «Зандхаузен». Прогноз на матч второй Бундеслиги (08.02.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Карслруэ». Коэффициент на их победу составит 1.99. Успех «Зандхаузен» оценивается по коэффициенту 3.7 в букмекерской конторе Фонбет. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.6.
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сегодня, 20:30
На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.74. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.1. «Обе забьют» — 1.62, хотя бы одна команда не забьет – 2.21.
Форма команд
«Карслруэ» редко выигрывает в последних турах, но держится в середине турнирной таблицы чемпионата. Клуб набрал 26 баллов и занимает 11 место, что не может до конца удовлетворить болельщиков, которые хотели бы видеть любимую команду значительно выше. «Карлсруэ» может улучшить свое положение в домашнем матче с аутсайдером чемпионата, если полностью исключит недооценку соперника. В двух последних поединках второй Бундеслиги «Карлсруэ» проиграл «Вердеру» (1:2) и разошелся миром с «Дармштадтом» (2:2).
«Зандхаузен» сделал большой шаг для выхода из зоны вылета и в последних пяти турах смог набрать восемь очков. Сейчас коллектив идет на 16 месте с набранными 20 очками и только по дополнительным показателям уступает «Фортуне» из Дюссельдорфа. Клуб много пропускает (39 мячей), что является главной проблемой «Зандхаузена» и над которой нужно работать тренерскому штабу. В прошлом туре команда обыграла «Эрцгебирге» (2:0), а ранее крупно проиграл «Ян» Регенсбург (0:3).
Информация для ставок
- Семь из десяти последних матчей «Карлсруэ» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Зандхаузен» выиграл четыре из десяти последних матчей на выезде
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Карлсруэ» выиграл три из четырех последних домашних поединков с «Зандхаузеном»
Прогноз
«Карлсруэ» играет на своем поле и имеет хорошие шансы на успех. Команда не будет сильно раскрываться, но ее ресурсов должно хватить, чтобы добыть важную победу и набрать еще три очка в таблицу. Сделать ставку на победу «Карлсруэ» можно по коэффициенту 1.99 в букмекерской конторе Фонбет.