«Карлсруэ» — «Зандхаузен». Прогноз на матч второй Бундеслиги (08.02.2022)

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вчера, 12:39

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Карслруэ». Коэффициент на их победу составит 1.99. Успех «Зандхаузен» оценивается по коэффициенту 3.7 в букмекерской конторе Фонбет. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.6.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.74. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.1. «Обе забьют» — 1.62, хотя бы одна команда не забьет – 2.21.

Форма команд

«Карслруэ» редко выигрывает в последних турах, но держится в середине турнирной таблицы чемпионата. Клуб набрал 26 баллов и занимает 11 место, что не может до конца удовлетворить болельщиков, которые хотели бы видеть любимую команду значительно выше. «Карлсруэ» может улучшить свое положение в домашнем матче с аутсайдером чемпионата, если полностью исключит недооценку соперника. В двух последних поединках второй Бундеслиги «Карлсруэ» проиграл «Вердеру» (1:2) и разошелся миром с «Дармштадтом» (2:2).

«Зандхаузен» сделал большой шаг для выхода из зоны вылета и в последних пяти турах смог набрать восемь очков. Сейчас коллектив идет на 16 месте с набранными 20 очками и только по дополнительным показателям уступает «Фортуне» из Дюссельдорфа. Клуб много пропускает (39 мячей), что является главной проблемой «Зандхаузена» и над которой нужно работать тренерскому штабу. В прошлом туре команда обыграла «Эрцгебирге» (2:0), а ранее крупно проиграл «Ян» Регенсбург (0:3).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей «Карлсруэ» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Зандхаузен» выиграл четыре из десяти последних матчей на выезде

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Карлсруэ» выиграл три из четырех последних домашних поединков с «Зандхаузеном»

Прогноз

«Карлсруэ» играет на своем поле и имеет хорошие шансы на успех. Команда не будет сильно раскрываться, но ее ресурсов должно хватить, чтобы добыть важную победу и набрать еще три очка в таблицу. Сделать ставку на победу «Карлсруэ» можно по коэффициенту 1.99 в букмекерской конторе Фонбет.