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«Карлсруэ» — «Зандхаузен». Прогноз на матч второй Бундеслиги (08.02.2022)

вчера, 12:39

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Карслруэ». Коэффициент на их победу составит 1.99. Успех «Зандхаузен» оценивается по коэффициенту 3.7 в букмекерской конторе Фонбет. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.953.793.94
Фонбет 1.90 3.75 3.90
Мелбет 1.87 3.92 3.84
BetBoom 1.92 3.60 3.90

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.74. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.1. «Обе забьют» — 1.62, хотя бы одна команда не забьет – 2.21.

Форма команд

«Карслруэ» редко выигрывает в последних турах, но держится в середине турнирной таблицы чемпионата. Клуб набрал 26 баллов и занимает 11 место, что не может до конца удовлетворить болельщиков, которые хотели бы видеть любимую команду значительно выше. «Карлсруэ» может улучшить свое положение в домашнем матче с аутсайдером чемпионата, если полностью исключит недооценку соперника. В двух последних поединках второй Бундеслиги «Карлсруэ» проиграл «Вердеру» (1:2) и разошелся миром с «Дармштадтом» (2:2).

«Зандхаузен» сделал большой шаг для выхода из зоны вылета и в последних пяти турах смог набрать восемь очков. Сейчас коллектив идет на 16 месте с набранными 20 очками и только по дополнительным показателям уступает «Фортуне» из Дюссельдорфа. Клуб много пропускает (39 мячей), что является главной проблемой «Зандхаузена» и над которой нужно работать тренерскому штабу. В прошлом туре команда обыграла «Эрцгебирге» (2:0), а ранее крупно проиграл «Ян» Регенсбург (0:3).

Информация для ставок

  • Семь из десяти последних матчей «Карлсруэ» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Зандхаузен» выиграл четыре из десяти последних матчей на выезде
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Карлсруэ» выиграл три из четырех последних домашних поединков с «Зандхаузеном»

Прогноз

«Карлсруэ» играет на своем поле и имеет хорошие шансы на успех. Команда не будет сильно раскрываться, но ее ресурсов должно хватить, чтобы добыть важную победу и набрать еще три очка в таблицу. Сделать ставку на победу «Карлсруэ» можно по коэффициенту 1.99 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 2.15 1.70
Мелбет 2.35 1.61
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:06
Победа команды хозяев в этом матче. Удачи
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 13:14
Может быть ничья.
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