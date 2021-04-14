«Кастельон» — «Мальорка». Прогноз на матч Сегунды (17.04.2021)

В 35-м туре испанской Сегунды «Кастельон» примет на своем поле «Мальорку». Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.
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17 апреля 2021, 17:00
суббота
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка букмекеры считают «Мальорку». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.93. Также можно сделать ставку на ничейный исход (3.05) и на победу «Кастельона» (4.8).
Форма команд
«Кастельон» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 36 баллов. В нынешнем сезоне команда выиграла 10 поединков, 6 раз сыграла вничью и проиграла 18 матчей. На счету «Кастельона» 33 забитых и 42 пропущенных мяча. В последних турах «Кастельон» чередует победы с поражениями.
«Мальорка» занимает второе место в турнирной таблице с 68 баллами. В нынешнем сезоне у клуба 20 побед, 8 ничьих и 6 поражений. «Мальорка», которая рвется в Примеру, забила 44 гола и пропустила 21 мяч. Если «Мальорку» не ждет серьезный спад в концовке сезона, то выход в Примеру будет решенным вопросом.
Информация для ставок
- «Кастельон» не смог победить в трех из последних пяти матчей
- У «Мальорки» четыре матча без поражений из последних пяти
- «Мальорка» забила и пропустила по 5 мячей в последних пяти играх
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют, по коэффициенту 2.08. Также можно поставить на тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.5. Еще одна актуальная ставка — ничья или победа «Мальорки» — 1.18.
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