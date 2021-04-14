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«Кастельон» — «Мальорка». Прогноз на матч Сегунды (17.04.2021)

вчера, 05:17

В 35-м туре испанской Сегунды «Кастельон» примет на своем поле «Мальорку». Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.843.091.98
Лига Ставок 4.60 3.05 1.95
Фонбет 4.80 3.05 1.95

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры считают «Мальорку». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.93. Также можно сделать ставку на ничейный исход (3.05) и на победу «Кастельона» (4.8).

Форма команд

«Кастельон» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 36 баллов. В нынешнем сезоне команда выиграла 10 поединков, 6 раз сыграла вничью и проиграла 18 матчей. На счету «Кастельона» 33 забитых и 42 пропущенных мяча. В последних турах «Кастельон» чередует победы с поражениями.

«Мальорка» занимает второе место в турнирной таблице с 68 баллами. В нынешнем сезоне у клуба 20 побед, 8 ничьих и 6 поражений. «Мальорка», которая рвется в Примеру, забила 44 гола и пропустила 21 мяч. Если «Мальорку» не ждет серьезный спад в концовке сезона, то выход в Примеру будет решенным вопросом.

Информация для ставок

  • «Кастельон» не смог победить в трех из последних пяти матчей
  • У «Мальорки» четыре матча без поражений из последних пяти
  • «Мальорка» забила и пропустила по 5 мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют, по коэффициенту 2.08. Также можно поставить на тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.5. Еще одна актуальная ставка — ничья или победа «Мальорки» — 1.18.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.90 1.97 1.50 2.69
Лига Ставок 1.87 1.87 1.49 2.50
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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 11:39
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Кастельон» (Кастельон-де-ла-Плана)
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