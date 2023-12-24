«Касымпаша» — «Ризеспор». Прогноз на матч Суперлиги Турции. (25.12.2023)

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вчера, 19:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Касымпаша». Команда играет домашний поединок, и поставить на их победу можно с коэффициентом 2.05. Победа «Ризеспора» оценивается за 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.63. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Касымпаша» является типичным середняком чемпионата Турции и сейчас занимает девятое место в турнирной таблице. В активе клуба 22 набранных очка, и он отстает от нынешнего соперника на три пункта. В случае победы хозяева сравняются с «Ризеспором» по очкам, что является лучшей мотивацией. Два последних матча «Касымпаши» завершились ничьей с «Антальяспором» (0:0) и поражением от «Самсунспора» (2:4).

«Ризеспор» находится в похожей ситуации, но набрал 25 пунктов и находится немного ближе к четвертому месту, откуда начинается зона еврокубков. Гостям важно, как минимум не проиграть предстоящий поединок, ведь в противном случае они могут потерять сразу две позиции в турнирной таблице. Два последних матча «Ризеспора» завершились разгромом «Пендикспора» (5:1) и ничьей с «Анкарагюджю» (1:1).

Информация для ставок

«Касымпаша» выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ризеспор» не может выиграть уже пять матчей подряд на выезде

В трех последних матчах между клубами зафиксирован исход «обе забьют»

«Касымпаша» выиграла три из пяти последних матчей с «Ризеспором»

Прогноз

«Касымпаша» имеет преимущество в личных встречах над «Ризеспором» и вполне может одержать еще одну победу на своем стадионе. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.