«Клермон» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (02.03.2024)

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сегодня, 08:58

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Марселя» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.88 Ничейный результат котируется по 3.7, а победа «Нанта принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.87. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.95. Ставка на „обе забьют“ составляет 1.75.

Форма команд

„Клермон“ идет в самом низу турнирной таблицы и не может выиграть уже несколько матчей подряд. Команда располагается на последнем месте с 17 пунктами и отстает от 17 спасительного места на пять пунктов. Ситуация у клуба сложная, но все еще можно исправить, если начать набирать очки. В поединке с „Марселем“ хозяева постараются воспользоваться не лучшим состоянием соперника и зацепиться за очки. В прошлом туре „Клермон“ сыграл вничью с „Ниццей“ (0:0), а ранее на выезде уступил „Ренну“ (1:3).

„Марсель“ после серии неудачных матчей, все-таки одержал победу в прошлом туре Лиги 1 над „Монпелье“ (4:1). Команда занимает лишь девятое место в турнирной таблице с 33 баллами и опережает ближайшего соперника на пять пунктов. Совсем скоро коллективу предстоит матч в Лиге Европы, поэтому тренерскому штабу следует правильно распределить свои ресурсы, чтобы преуспеть в обоих турнирах. В еще одной недавней встрече в Лиге Европы „Марсель“ переиграл на своем поле „Шахтер“ (3:1).

Информация для ставок

„Клермон“ не может выиграть уже шесть матчей подряд

Пять из шести последних матчей „Марселя“ завершились исходом „обе забьют“

„Марсель“ выиграл четыре из пяти последних встреч с „Клермоном“

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

„Марсель“ является фаворитом в этой встрече и настроен побеждать, чтобы продвинуться выше в турнирной таблице. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.