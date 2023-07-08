«Монреаль» — «Атланта». Прогноз на матч МЛС (09.07.2023)

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вчера, 10:05

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Монреаля» составляет 2.35. Поставить на «Атланту» можно за 2.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Монреаль» на данный момент удерживает последнее девятое место в восточной конференции, которое оставляет право сыграть в плей-офф. Команда набрала 26 очков и всего на один пункт опережает сразу двух соперников, поэтому любая осечка в ближайших поединках с большой долей вероятности опустить ее ниже в таблице. Два последних матча «Монреаля» завершились минимальным поражением от «Нью-Йорк Сити» (0:1) и ничьей с «Шарлотт» (0:0).

«Атланта» располагается немного выше своего соперника, а именно на седьмом месте в таблице и набрала 32 балла. Команда может чувствовать себя более уверенно, но и расслабляться слишком рано, ведь место в плей-офф далеко не гарантировано. В прошлом матче чемпионата США «Атланта» переиграла на своем поле «Филадельфию Юнион» (2:0), а ранее крупно уступила на выезде «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:4).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Монреаля» завершились исходом «обе забьют – нет»

«Атланта» проиграла только два матча из десяти последних в МЛС

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Матч между клубами будет интересным и напряженным, а поэтому зрителям стоит ожидать большое количество мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.