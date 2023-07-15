«Колорадо Рэпидс» — «Хьюстон Динамо». Прогноз на матч МЛС (16.07.2023)

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сегодня, 08:39

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.17 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Хьюстон Динамо» могут поставить за 3.45. Коэффициент на ничью составляет 3.3.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.87, в то время как низовой исход оценивается по 1.93. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Колорадо Рэпидс» является последней командой в своей конференции и смог набрать лишь 18 баллов. Команда отстает на четыре пункта от «Лос-Анджелес Гэлакси» и уже не думает о серьезных изменениях в турнирной таблице. В прошлом туре «Колорадо Рэпидс» не смог на своем поле переиграть «Портленд Тимберс» (0:0), а ранее одолел «Даллас» (2:1), что стало единственной победой за последнее время.

«Хьюстон Динамо» выступает успешнее своего оппонента и занимает восьмое место в турнирной таблице западной конференции. Коллектив с 28 баллами отстает от двух прямых конкурентов всего на один пункт, поэтому победа в матче с аутсайдером очень бы пригодилась гостям. В прошлой встрече МЛС «Хьюстон Динамо» без особых шансов уступил на своем поле «Миннесоте» (0:3), а ранее сыграл вничью со «Спортинг Канзас-Сити» (2:2).

Информация для ставок

«Колорадо Рэпидс» проиграл шесть из десяти последних встреч

«Хьюстон Динамо» не может победить в МЛС уже четыре поединка подряд

уже четыре поединка подряд Четыре из пяти матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Колорадо Рэпидс» выиграл две встречи из пяти последних у «Хьюстон Динамо» при одном поражении

Прогноз

«Колорадо Рэпидс» находится не в лучшей форме и брать их победу было бы слишком рискованно. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.