«Колос» — «Рух». Прогноз на матч УПЛ (15.08.2021)

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вчера, 20:42

В Украине продолжается четвертый тур, в очередном поединке «Колос» дома примет «Рух».

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Колоса» принимают ставки по коэффициенту 2.0 в букмекерской конторе Мелбет. Ничейный результат дается по коэффициенту 3.44, а победа гостей принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 3.7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.1. Если кажется, что голов будет немного, то есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 1.75. Прогноз на «обе забьют» принимают по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Колос», подписав игрока из чемпионата России, слабо начал сезон, добыв одну победу в четырех матчах. Среди этих поединков было и сражение с «Шахтёром» из Караганды в рамках Лиги конференций, которое клуб проиграл в серии пенальти после двух нулевых ничьих в основное время. Дела в чемпионате идут чуть лучше, в последнем туре коллектив обыграл «Металлист 1925» (1:0), а туром ранее расписал ничью с «Вересом» (0:0).

Львовский «Рух» потерпел поражения в двух стартовых турах, сначала от «Металлиста 1925» (1:2), потом и от «Ворсклы» (0:2), однако в последнем туре львовская команда обыграла ровенский «Верес» (2:1) и стабилизировала свое положение в турнирной таблице.

Информация для ставок

• «Колос» дома проиграл один раз в последних семи поединках

• «Колос» последние четыре игры завершил результатом ТМ 2.5

• Последняя очная встреча завершилась победой «Руха» (2:1)

Прогноз

Можно взять ТМ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.75.