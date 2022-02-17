«Кортрейк» — «Зюлте-Варегем». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (19.02.2022)

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вчера, 15:05

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Кортрейк». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.91. Победа «Зюлте-Варегем» оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.74. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.59.

Форма команд

«Зюлте-Варегем» не может выиграть в чемпионате Бельгии уже несколько матчей подряд и находится очень низко в турнирной таблице. Коллектив набрал 26 баллов и опережает зону вылета только на три пункта, что не может гарантировать ему безопасность. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу следует поработать с футболистами над серьезными недоработками, а также улучшить оборону, ведь пропущенные клубом 56 мячей являются худшим результатом. Два последних поединка «Зюлте-Варегем» завершились поражением от «Андерлехта» (1:2) и ничейным результатом с «Остенде» (0:0).

«Кортрейк» на данный момент является середняком чемпионата Бельгии, но главная проблема команды в том, что она уже несколько туров подряд проигрывает и не может набрать очков. Клуб занимает 12 место с 34 пунктами. Чтобы по итогам сезона выйти в плей-офф коллективу необходима перезагрузка и стабильные результаты в последующий встречах. В прошлом туре высшей лиги Бельгии «Кортрейк» проиграл на «Беерсхот-Вилрийку» (1:2), а ранее уступил «Сент-Трюйдену» (1:3).

Информация для ставок

Оба коллектива выиграли только по два матча из десяти последних

Шесть из восьми последних встреч «Зюлте-Варегема» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Кортрейк» выиграл четыре из пяти домашних поединок с «Зюлте-Варегем» на своем стадионе

Прогноз

Оба клуба давно не побеждали и хотят порадовать своих болельщиков в предстоящем матче. Предполагаем, что сильнее в этом противостоянии окажутся хозяева. Сделать ставку на победу «Кортрейка» можно по коэффициенту 1.91 в букмекерской конторе Фонбет.