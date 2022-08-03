«Краснодар» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (06.08.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Локомотива» оценивается по 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.
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06 августа 2022, 20:00
суббота
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.
Форма команд
«Краснодар» только в прошлом туре одержал первую победу в нынешнем сезоне, что добавило команде уверенности в своих силах. После трех туров «Краснодар» набрал четыре очка и занимает текущее девятое место. Команда может воспользоваться невнятной игрой «железнодорожников» и претендовать на победу в случае полной концентрации и самоотдачи. В прошлом туре «Краснодар» обыграл «Урал» (3:1), а ранее крупно уступил «Спартаку» (1:4).
«Локомотив» еще не знает вкуса побед в новом сезоне РПЛ и не показывает игры, которую ожидали болельщики от футболистов после серьезных изменений в клубе. На данный момент у «железнодорожников» всего два балла и в ближайших матчах необходимо менять ситуацию, чтобы выбираться со дна турнирной таблицы. В последней игре «Локомотив» был разгромлен Зенитом» (0:5), а ранее сыграл вничью с «Ростовом» (2:2).
Информация для ставок
- «Локомотив» не может выиграть уже четыре поединка подряд во всех турнирах
- Пять последних матчей «Краснодара» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Краснодар» выиграл два из трех последних официальных встреч с «Локомотивом»
- «Локомотив» забил только два мяча в последних пяти выездных матчах с «Краснодаром»
Прогноз
«Краснодар» постепенно набирает хорошую физическую форму и стал достигать желаемых результатов. Предполагаем, что хозяева смогут одержать победу над нестабильным «Локомотивом». Сделать ставку на победу «Краснодара» можно по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.