«Краснодар» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (06.08.2022)

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сегодня, 10:39

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Локомотива» оценивается по 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Краснодар» только в прошлом туре одержал первую победу в нынешнем сезоне, что добавило команде уверенности в своих силах. После трех туров «Краснодар» набрал четыре очка и занимает текущее девятое место. Команда может воспользоваться невнятной игрой «железнодорожников» и претендовать на победу в случае полной концентрации и самоотдачи. В прошлом туре «Краснодар» обыграл «Урал» (3:1), а ранее крупно уступил «Спартаку» (1:4).

«Локомотив» еще не знает вкуса побед в новом сезоне РПЛ и не показывает игры, которую ожидали болельщики от футболистов после серьезных изменений в клубе. На данный момент у «железнодорожников» всего два балла и в ближайших матчах необходимо менять ситуацию, чтобы выбираться со дна турнирной таблицы. В последней игре «Локомотив» был разгромлен Зенитом» (0:5), а ранее сыграл вничью с «Ростовом» (2:2).

Информация для ставок

«Локомотив» не может выиграть уже четыре поединка подряд во всех турнирах

Пять последних матчей «Краснодара» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Краснодар» выиграл два из трех последних официальных встреч с «Локомотивом»

«Локомотив» забил только два мяча в последних пяти выездных матчах с «Краснодаром»

Прогноз

«Краснодар» постепенно набирает хорошую физическую форму и стал достигать желаемых результатов. Предполагаем, что хозяева смогут одержать победу над нестабильным «Локомотивом». Сделать ставку на победу «Краснодара» можно по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.