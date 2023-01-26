«Кремонезе» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (28.01.2023)

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вчера, 22:18

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Интера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.5. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.4, а победа «Монцы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 6.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.7. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.15. Ставка на «обе забьют» составляет 1.85.

Форма команд

«Кремонезе» старается бороться в Серии А, однако у новичка элитного дивизиона ничего не получается. Коллектив идет на последнем месте с восемью очками, но все еще имеет шансы спастись если начнет побеждать. В последних двух матчах «Кремонезе» добился выездной ничьи с «Болоньей» (1:1) в чемпионате, а в кубке Италии сенсационно прошел «Наполи» (3:2 по пенальти).

«Интер» потерпел обидное поражение в прошлом туре от «Эмполи» (0:1), что явно не улучшило его положение в турнирной таблице. Сейчас миланский клуб занимает четвертое место с 37 баллами и отстает от лидера на 13 пунктов, что отыграть будет очень непросто. Кроме неудачного поединка в прошлом туре «Интер» уверенно выиграл Суперкубок Италии у «Милана» (3:0) и минимально одолел «Верону» (1:0).

Информация для ставок

«Кремонезе» выиграл лишь два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Интер» не проигрывает на выезде уже семь поединков подряд

«Интер» выиграл у «Кремонезе» четыре последних матча подряд

Прогноз

Предполагаем, что в этом матче у хозяев будет немного шансов на успех, а три очка все-таки уедут в город Милан. Сделать ставку на победу «Интера» можно в букмекерской компании Лига Ставок по коэффициенту 1.5.