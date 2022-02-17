«Кристал Пэлас» — «Челси». Прогноз на матч Премьер-лиги (19.02.2022)

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вчера, 16:54

19 февраля 2022 года состоится поединок «Кристал Пэлас — Челси». Матч пройдет на стадионе «Кристал Пэлас» в рамках очередного тура Премьер-лиги в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в этом чемпионате.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Челси». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.65. Ничейный исход оценивается в 3.80, а победа хозяев поля в 5.50. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.90.

Форма команд

«Кристал Пэлас» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 26 пунктов. У команды пять побед, 11 ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 32 гола и пропустил 35 мячей. В последних встречах «Кристал Пэлас» выглядит не лучшим образом и часто теряет очки — ничья с «Брентфордом» со счетом 0:0, а также с «Норвичем» 1:1 и поражение от «Ливерпуля» 1:3.

«Челси» идет в нынешнем сезоне на третьей строчке в турнирной таблице. У команды в активе 47 пунктов. Клуб выиграл 13 поединков, восемь раз играл вничью и проиграл в трех встречах. У «Челси» 48 забитых и 18 пропущенных голов. В последних встречах «Челси» выглядит неплохо, но команде не всегда удается набрать баллы — победа над «Тоттенхэмом» 2:0, а также ничья с «Брайтоном» 1:1 и поражение от «Манчестер Сити» 1:0.

Информация для ставок

«Челси» не проигрывает пять матчей кряду

«Кристал Пэлас» не проигрывает три поединка подряд

У «Челси» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничейный исход или победа «Кристал Пэлас» по коэффициенту 2.25. «Кристал Пэлас» в нынешнем сезоне уже неоднократно доказывал, что способен брать очки даже в игре против сильных соперников.