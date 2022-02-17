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«Кристал Пэлас» — «Челси». Прогноз на матч Премьер-лиги (19.02.2022)

вчера, 16:54

19 февраля 2022 года состоится поединок «Кристал Пэлас — Челси». Матч пройдет на стадионе «Кристал Пэлас» в рамках очередного тура Премьер-лиги в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в этом чемпионате.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.894.051.65
Фонбет 5.60 3.85 1.63
BetBoom 5.86 3.97 1.64

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Челси». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.65. Ничейный исход оценивается в 3.80, а победа хозяев поля в 5.50. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.90.

Форма команд

«Кристал Пэлас» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 26 пунктов. У команды пять побед, 11 ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 32 гола и пропустил 35 мячей. В последних встречах «Кристал Пэлас» выглядит не лучшим образом и часто теряет очки — ничья с «Брентфордом» со счетом 0:0, а также с «Норвичем» 1:1 и поражение от «Ливерпуля» 1:3.

«Челси» идет в нынешнем сезоне на третьей строчке в турнирной таблице. У команды в активе 47 пунктов. Клуб выиграл 13 поединков, восемь раз играл вничью и проиграл в трех встречах. У «Челси» 48 забитых и 18 пропущенных голов. В последних встречах «Челси» выглядит неплохо, но команде не всегда удается набрать баллы — победа над «Тоттенхэмом» 2:0, а также ничья с «Брайтоном» 1:1 и поражение от «Манчестер Сити» 1:0.

Информация для ставок

  • «Челси» не проигрывает пять матчей кряду
  • «Кристал Пэлас» не проигрывает три поединка подряд
  • У «Челси» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничейный исход или победа «Кристал Пэлас» по коэффициенту 2.25. «Кристал Пэлас» в нынешнем сезоне уже неоднократно доказывал, что способен брать очки даже в игре против сильных соперников.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.65 1.54 1.87 2.04 1.47 2.89
Фонбет 1.80 2.00
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 19:15
Челси не проиграет
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