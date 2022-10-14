«Крылья Советов» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России. (16.10.2022)

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вчера, 16:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Крылья Советов». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Сочи» оценивается по 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Крылья Советов» давно не выигрывают в чемпионате России, что вызывает много вопросов у руководства и болельщиков. Команда из Самары занимает 11 место с набранными 11 баллами и совсем недалеко располагается от зоны вылета. В предстоящем матче с «Сочи» футболисты постараются прервать неприятную серию без побед. В прошлом матче «Крылья Советов» крупно проиграли «Спартаку» (2:5), а ранее разошелся миром с «Краснодаром» (0:0).

«Сочи» выступает с переменным успехом и не может пробиться в группу лидеров. Перед стартом очередного тура коллектив занимает шестое место с 20 очками и отстает от лидера на 10 пунктов. В предстоящей игре в случае победы команда может сразу продвинуться на несколько позиций. В двух последних встречах «Сочи» разгромил «Локомотив» (4:0), а ранее крупно проиграл на выезде «Сочи» (1:4).

Информация для ставок

«Крылья Советов» выиграли пять последних матчей у «Сочи»

«Сочи» выиграл только три матча из десяти последних встреч во всех турнирах

«Сочи» уступил в четырех последних матчах на выезде

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Сочи» на данный момент выглядит стабильнее соперника из Самары и несмотря на статистику личных встреч, выглядит как команда, способная одержать победу. Сделать ставку на гостей можно по коэффициенту 2.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.