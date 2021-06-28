«КуПС» — «Оулу». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (30.06.2021)

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вчера, 23:55

В очередном туре финского чемпионата «КуПС» дома примет «Оулу». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры явным фаворитом встречи выделяют хозяев. Коэффициент на победу «КуПСа» составляет 1.43. Поставить на гостей можно за 13.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.4.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.7.

Форма команд

«КуПС» идет среди лидеров чемпионата, занимая третье место с достаточно большим отставанием от первого места, которое насчитывает девять очков. Команда рассчитывает его сократить, выдав неплохую победную серию, в рамках которой в последних матчах были обыграны «Хонка» (2:1) и «Интер Турку» (1:0), а также «Оулу» (6:2).

«Оулу» замыкает турнирную таблицу чемпионата Финляндии, команда за восемь туров взяла всего три очка. Есть много причин, почему футболисты выглядят так плохо и в ближайшее время улучшения ситуации не предвидится.

Информация для ставок

«Оулу» выиграл на выезде свой единственный матч в этом чемпионате

«КуПС» выиграл шесть раз в последних восьми поединках

Последняя очная встреча на поле «КуПСа» завершилась победой хозяев со счетом 1:0

«КуПС» забивает дома в 14 из 15 последних игр

Прогноз

Домашняя команда имеет все шансы одержать уверенную победу. Предполагаем, что гостям поля будет тяжело сохранить свои ворота в неприкосновенности. Рекомендуем сделать ставку на ИТБ 2 «КуПСа» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.6.

Ранее букмекеры предложили присмотреться к тоталу забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.05 в матче «Интер» Турку — «Лахти».